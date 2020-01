5 jogadores famosos que tiveram passagem pela base do Barcelona e talvez você não lembre

A academia de La Masia, em Barcelona, é um lugar de grande nome, responsável por produzir alguns dos maiores jogadores de futebol que o jogo já viu e estabelecer os padrões para o futebol de controle e posse de bola. ​

Embora zagueiros de muita raça e vontade como Carles Puyol tenham sido desenvolvidos por lá, a academia está muito mais associada a mágicos da técnica e habilidade como Xavi, Fábregas, Andrés Iniesta e Lionel Messi.

São jogadores que fazem os fãs se apaixonarem pelo futebol jogado, pelos lançamentos milimétricos e passes e mais passes até encontrar o buraco na defesa adversária. ‘Jogadores que te colocam num carrossel e te deixam tonto’-, como o Alex Ferguson disse. Aqui embaixo, porém, relembramos exemplos que nem todo mundo se recorda. ​Com base num sucesso para lá de recente na Premier League. Confiram!

Adama Traoré (Wolverhampton)

Parece estranho que a máquina de drible Adama Traoré, do Wolves, também seja um produto da escola de futebol de Barcelona, passando 11 anos entre 2004 e 2015.

Depois de passagens apagadas pelo Aston Villa e Middlesbrough, o atleta de 23 anos é agora o principal driblador da Premier League e tem sido um dos destaque na Inglaterra em 2019/20, distribuindo sua sétima assistência na temporada na derrota pro Liverpool.

O jovem não descarta uma volta para Catalunha no futuro.

Mauro Icardi (Paris Saint-Germain)

Depois de marcar um número inacreditável de gols como pré-adolescente nas Ilhas Canárias, Icardi chamou a atenção do Barcelona que o levou à sua academia de jovens, onde jogou entre 2008 e 2011.

No entanto, o estilo do jogador colidiu um pouco com o do Barça.

‘O jogo do Barcelona era muito diferente das minhas características e optamos por uma mudança para o futebol italiano, que é o que mais me agrada “, disse ele em entrevista sobre seu tempo na Catalunha.

Ignorando os dramas fora de campo, Mauro Icardi é um dos atacantes mais mortais do mundo e vem provando isso na temporada atual pelo PSG.

Pepe Reina (Aston Villa)

Seguindo os passos de seu pai Miguel Reina (que jogou mais de 100 vezes no Barça nas décadas de 60 e 70), Pepe, nascido em Madrid, ingressou em La Masia quando adolescente, passando pelo sistema em um momento contemporâneo ao de Iniesta, Xavi e Victor Valdés.

Depois que o Barça contratou Robert Enke e com Valdés no elenco, Pepe Reina – goleiro titular da seleção espanhola nos seus melhores momentos – foi enviado ao Villarreal pelo Barça. No entanto, isso não foi antes de perder para o futuro time, Liverpool, na semifinal da Copa da UEFA de 2001, depois de sofrer um gol de penalidade de Gary McAllister (acima) ​.

Keita Balde Diao (Monaco)

Nascido na Catalunha, o senegalês Keita Diao foi escolhido pelo Barcelona quando jovem, passando sete anos em La Masia entre 2004 e 2011.

Os problemas disciplinares aparentemente lhe custaram a chance de entrar no primeiro time, e o veloz ponta direita foi dispensado por apenas 300 mil euros para a Lazio. ​

Depois de 16 jogos na temporada 2016/17 da Serie A, Keita, de 24 anos, luta desde então pela consistência de seu futebol.

Mais uma vez, ele tem 5 gols em 5 jogos pelo Mônaco, sob o comando do novo técnico Robert Moreno. Disciplina e segurar a bola demais – resquícios de uma educação em La Masia – ainda permanecem um problema.

Martin Montoya (Brighton)

Antes de ir para o Brighton, Montoya jogou 67 vezes pela primeira equipe do Barcelona entre 2011 e 2014.

O lateral catalão é aparentemente mais adequado para a abordagem de futebol de contato da Premier League do que o tiki-taka.

Ele é o segundo melhor em desarmes do Brighton na Premier League nesta temporada, enquanto trocou menor número de passes de qualquer um dos jogadores da primeira linha de zaga. O jogador de 28 anos pode avançar e até jogar como ponta, mas tem apenas duas assistências e zero gols em seu tempo com Brighton.