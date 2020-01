5 jogadores que estão em promoção no mercado de inverno da Europa

Se na Europa tem jogador em promoção? Com certeza! Seja por mau futebol, relacionamento ruim com seu clube ou até mesmo a proximidade do contrato, o mercado oferece opções bastante fartas para quem deseja atletas de renome e, ao mesmo tempo, tem poder de barganha. Se souber negociar, a chance de contratar grandes nomes aumenta. Tudo uma questão de aproveitar as oportunidades. Abaixo, listamos cinco atletas que podem se tornar reforço de times de ponta por um preço bem abaixo do que o profissional realmente valeria em condições “normais”.

Gareth Bale

Aos 30 anos, o galês vive uma situação paradoxal. Participou de grandes conquistas do Real, até como protagonista, mas não vive momento confortável. Não ter estabilidade no time o incomoda, e sempre pode se tornar moeda de venda ou troca por parte dos merengues.

Christian Eriksen

O contrato do meia dinamarquês vence em junho deste ano e, portanto, o Tottenham não tem muita margem para conseguir segurá-lo. Ou vende por um preço abaixo do mercado ou vai perdê-lo de graça logo ali adiante.

Lucas Paquetá

É incrível como o brasileiro não consegue jogar no Milan, que parece disposto a fazer negócio pelo meia. E, para conseguir dinheiro, certamente vai ter que abrir mão de um pouco de valor. Do contrário, os rivais não irão para cima do atleta.

Thomas Müller

O atacante alemão, desde o ano passado, se mostrou insatisfeito por estar sendo colocado na reserva do Bayern de Munique. Ou seja, se alguém quer ter um artilheiro, é possível ir para cima do clube alemão e se utilizar da vontade do jogador para conseguir um descontinho.

Nemanja Matic

O meio-campista sérvio do Manchester United está em final de contrato. Seu vínculo com o time inglês termina no mês de junho. Alguém aí está precisando de um atleta experiente, alto, e com bastante qualidade?

