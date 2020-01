5 jogadores que podem decidir as oitavas da Champions League

Essa edição da ​Champions League conta com times que têm o coletivo como ponto forte e outros que dependem de suas estrelas para decidir qualquer partida. Quais desses jogadores serão crucias para fazerem suas respectivas equipes passar de fase? A gente selecionou alguns com poder de decisão acima da média para vocês. Confiram a lista!

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Como não citar o nome de Cristiano quando se fala em Champions League? O português é o maior artilheiro da história da competição e, principalmente, artilheiro dos gols decisivos. Números nem sempre contam a história, um gol em um jogo já decidido conta nas estatísticas exatamente igual a um gol da vitória em um jogo apertado. Esse que é o diferencial do CR7, o jogador cresce em momentos de pressão e raramente passa um jogo de mata-mata sem marcar um gol. Não a toa, o Real Madrid foi multicampeão em sua passagem pelo time espanhol.

Lionel Messi (Barcelona)

Como se não bastasse uma temporada confusa do Barcelona até o momento​, Luis Suarez se lesionou e vai desfalcar a equipe nessas oitavas de final. O time, que já dependia de Messi para funcionar, vai necessitar ainda mais que o argentino esteja naqueles dias mágicos para colocar os colegas nas costas. O adversário Napoli deu trabalho ao poderoso Liverpool nos dois jogos da fase de grupos e não será um desafio fácil para o clube catalão. Ao que tudo indica, podemos esperar mais uma atuação de gala do Lionel Messi que já anunciou publicamente a frustração devido as ultimas eliminações.

Neymar (PSG)

O craque brasileiro parece focado em busca de retomar seu futebol que encantou o mundo inteiro. Qualidade e talento ele tem, e já mostrou isso em outras ocasiões. Outro aspecto positivo da carreira de Neymar é não se esconder em jogos importantes. Inclusive, ele tem no currículo de finais os títulos do Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, Copa das Confederações, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, e a própria Champions. Em todos eles, o brasileiro deixou a marca. O mais marcante de todos, o gol que acabou com as esperanças da Juventus na final da Champions de 2015.

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

O artilheiro da atual edição com 10 gols ​tem uma escrita a quebrar: 7 partidas de mata-mata sem marcar um gol. Embora esse tabu certamente atormente o jogador, ele tem tudo para provar seus críticos errados. Essa temporada, o polonês esteve quase que imparável, com uma média de gols de se invejar e assumindo o protagonismo de um Bayern que perdeu suas principais estrelas recentemente. Para isso, Lewa tem que mostrar que continua sendo aquele jogador decisivo que marcou 4 gols contra o Real Madrid em uma semifinal de Champions.

Mohamed Salah (Liverpool)