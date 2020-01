5 notícias que o torcedor do Atlético-MG gostaria de ler em 2020

​O ​Atlético-MG viverá um 2020 importante dentro e fora das quatro linhas. Com o maior rival pela primeira vez na história fora da elite nacional, o Galo tem a chance de reinar absoluto em campo. Além disso, acompanhará, de perto, o erguimento de sua tão sonha casa. Abaixo, destacamos cinco notícias que deixará qualquer torcedor do clube feliz ao longo do ano!

1) Clube, enfim, acerta a mão com novo técnico

Nos últimos tempos, o Atlético-MG não viveu a tão sonhada relação de amor com seus técnicos. Nomes como Vagner Mancini, Oswaldo de Oliveira, Marcelo Oliveira, Thiago Larghi entre outros passaram pelo clube sem deixar saudades. Pois, seja com Rafael Dudamel, Sylvinho ou quem a direção anunciar, a ideia é que o futuro seja bem diferente.

2) Galo se aproveita de momento do rival e retoma hegemonia em Minas

Nos últimos anos, o Cruzeiro reinou absoluto em Minas Gerais. Pois está na hora de o Atlético-MG dar o troco. O time não conquista o Estadual desde 2017. Além disso, se chegou à final da Copa do Brasil em 2016 (perdeu para o Grêmio), viu o rival papar este título nas duas temporadas subsequentes.

3) Arena MRV avança e deve ser inaugurada em 2021

O torcedor do Atlético-MG começará, em 2020, a viver o sonho da casa própria. A construção da Arena MRV está confirmada, e a intenção é que, seguindo o cronograma, o estádio chegue em dezembro já em estágio bem avançado.

4) Time muda cara e dá resposta dentro de campo

Luan, Leonardo Silva, Elias, Ricardo Oliveira, Cazares. Nos últimos anos, algumas caras se tornaram referência do Galo. Pois 2020 servirá, também, para mostrar que é possível montar um time competitivo sem alguns desses nomes.

5) Rival permanece fora da elite e passará centenário na Série B

Atiçar um pouco da rivalidade faz bem para os torcedores. Pois os atleticanos não cansam de tirar sarro dos rivais do Cruzeiro por conta da queda para a segunda divisão. Agora, se ao final de 2020 a Raposa não conseguir subir, a gozação será muito maior. Afinal, em 2021 o clube azul irá comemorar o seu centenário.