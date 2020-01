5 notícias que o torcedor do Botafogo gostaria de ler em 2020

​2019 não foi um ano fácil para o ​Botafogo, tanto no aspecto financeiro, quanto esportivo. Entre atrasos salariais e trocas de comando, o clube carioca não conseguiu boas campanhas nos torneios eliminatórios que disputou, mas conseguiu terminar o Brasileirão entre os classificados à Copa Sul-Americana 2020. Mas o que o Glorioso precisa para que o novo ano seja melhor? Apontamos 5 notícias que o torcedor alvinegro gostaria de ler em 2020:

​​1) Botafogo S/A prospera e reforça esperança por dias melhores

O Glorioso é um dos clubes grandes do futebol brasileiro com maior dívida total atualmente, cenário que tem praticamente inviabilizado o clube carioca de montar elencos competitivos. A saída encontrada foi o projeto de clube-empresa, que vem avançando a passos lentos. Avançar no modelo, captar receitas, viabilizar investidores e voltar a respirar financeiramente… Este é, sem dúvida, o maior desejo do torcedor alvinegro para 2020.

2) Botafogo consegue liberação, e Gabriel permanece no clube

O zagueiro que pertence ao Atlético-MG foi um dos poucos destaques individuais do Botafogo em 2019. Com muita disposição e entrega, conquistou rapidamente a torcida alvinegra e se tornou essencial para a equipe. Se identificou com o novo clube e deseja permanecer para a nova temporada, negócio considerado complicado, mas que seria excelente para o Glorioso.

3) De volta à casa: Glorioso se acerta com o Palmeiras e repatria Victor Luís

Reserva de Diogo Barbosa no Palmeiras, Victor Luís teve bons anos com a camisa alvinegra e deixou saudade na torcida. Tendo em vista que o clube paulista planeja uma reformulação de grandes proporções em seu elenco, não é impossível imaginar o lateral-esquerdo voltando ao clube de General Severiano, onde tem uma história de identificação. Trata-se, também, de uma posição carente no atual elenco do Botafogo.

4) Sem badalação, time leve vai bem e repete histórico 2016/17

Em 2016, poucas pessoas apontavam o Botafogo como força a ser considerada nacionalmente, afinal, tratava-se de um elenco barato (em comparação às demais potências) e comandado por um jovem treinador anônimo: Jair Ventura. Aquele time terminou o Brasileirão em quinto e foi gigante em 2017, chegando às fases agudas da Libertadores e da Copa do Brasil. Quem sabe a história não possa se repetir em 2020?​

5) Botafogo equilibra finanças e mantém salários em dia

Uma das explicações para a grande turbulência vivida pelo clube carioca em 2019 foi o clima de insatisfação que tomou conta de jogadores e demais profissionais pelos atrasos salariais e falta de transparência. Conseguir manter os compromissos em dia neste novo ano que se inicia é primário para o torcedor conseguir vislumbrar uma temporada mais pacificada e prolífica.