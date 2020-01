5 notícias que o torcedor do Corinthians gostaria de ler em 2020

​Campeão paulista, semifinalista da Sul-Americana e vaga garantida na pré-Libertadores… 2019 não foi ruim para o ​Corinthians mas, para um clube que se habituou às grandes glórias na década, a sensação é de que poderia ter sido melhor. Mas o que tem que acontecer no Parque São Jorge para 2020 ser diferente? Bem, listaremos a seguir cinco manchetes/notícias que a Fiel gostaria de ler nos primeiros meses deste novo ano:

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

​​1) Goiás aceita proposta e Michael fecha com o Corinthians

​Querendo rejuvenescer seu ataque com peças de qualidade e habilidade, o Corinthians tem Michael, revelação do Brasileirão 2019, como principal alvo de momento na janela. Conseguir fechar a contratação do ponta de 22 anos seria uma das grandes movimentações do mercado brasileiro. Além de tudo, seria uma demonstração de força por parte do clube paulista, afinal, o jogador está na mira de outros gigantes como Flamengo e Palmeiras.

2) Timão passa fácil por fases prévias e se garante na Libertadores

Sonhar com um ano prolífico e vitorioso passa diretamente pelo que acontecerá com o Timão já em fevereiro, quando encara sua primeira ‘decisão’ na temporada: a segunda fase prévia da ​Libertadores. Quatro jogos (duas rodadas) separam o Alvinegro da fase de grupos, caminhada que o torcedor espera ser tranquila e bem diferente do enredo de 2011.

3) Tiago Nunes: a revolução no futebol alvinegro

​Após anos consecutivos apostando em treinadores que privilegiam a organização defensiva e o futebol mais pragmático/cauteloso, o Corinthians ousou e tirou Tiago Nunes do Furacão. Sem dúvida, uma das grandes expectativas do torcedor alvinegro é que a chegada do jovem técnico inicie uma ‘nova era’ de futebol performado pela equipe do Parque São Jorge. Futebol moderno, propositivo e ofensivo é o que a arquibancada deseja.

4) Corinthians faz história e emplaca tetracampeonato estadual

​Time grande não liga pra Estadual? Vai falar isso pro atual tricampeão paulista. Especialista na competição doméstica e força a ser batida quando o assunto é clássico, o Timão adoraria abrir a temporada 2020 erguendo troféu e fazendo história, afinal, só há um clube que conseguiu emplacar quatro títulos consecutivos no Estado: o Paulistano (1916-19)

5) Encaixe perfeito: Luan ‘voa’ em primeiros meses de Corinthians

Rei da América em 2017 pelo Grêmio, Luan é uma das grandes novidades do Timão para 2020. Contratado por altas cifras (para uma transferência doméstica), o meia-atacante levanta muita expectativa junto ao torcedor alvinegro, especialmente por ser torcedor declarado do clube paulista. Ver o camisa 7 encaixando imediatamente e voltando a performar em alto nível seria uma manchete bastante celebrada pela Fiel, sem dúvida.