5 notícias que o torcedor do Cruzeiro gostaria de ler em 2020

​O ​Cruzeiro viveu, em 2019, o pior ano de sua história. Com o passar dos meses, a tragédia foi se consolidando e culminou no rebaixamento da equipe à Série B, algo até então inédito para o lado azul de Belo Horizonte. Por isso, 2020 será uma temporada de recuperação, e o que o torcedor mais quer é ler as notícias abaixo elencadas.

1) Farra do vestiário chega ao fim

Ao longo de 2019, nenhum técnico que passou pelo Cruzeiro conseguiu controlar um vestiário dominado por jogadores veteranos e que tinham relação estreita com o departamento de futebol. Pois o que se espera, no mínimo, é que Adilson Batista consiga dominar as feras que ficarem na Toca da Raposa os aquelas que venham a ser contratadas.

2) Nova gestão controla gastos e consegue pagar em dia

O Cruzeiro terminou 2019 com incríveis R$ 700 milhões em dívidas. Assim, faltou dinheiro até para pagar salário, seja de jogadores ou funcionários. O ano que se inicia precisa ser de austeridade financeira para que ao menos os compromissos do período sejam mantidos em dia.

3) “Culpados” pelo rebaixamento saem do clube

A torcida do Cruzeiro elegeu Thiago Neves como o grande vilão do rebaixamento do clube. Porém, nomes como Fred, Dedé e Robinho não escaparam da ira das arquibancadas. Entre os azuis, existe quase que uma unanimidade: estes jogadores não podem seguir vestindo a camisa da equipe mineira.

4) Investigações contra dirigentes avançam

O Cruzeiro, graças a gestões sem o mínimo controle administrativo, terminou 2019 mergulhado na maior crise de sua história. Ao mesmo tempo, autoridades investigam ações de dirigentes como o agora ex-presidente Wagner Pires de Sá e seu “braço direito”, Itair Machado. A torcida não suporta mais escutar esses nomes e quer vê-los pagando, se condenados, pelos ilícitos cometidos e que vieram à tona em matéria do Fantástico durante o ano que passou.

5) Pesadelo acaba! Cruzeiro volta para a Série A

Tudo o que foi citado acima é importante, fundamental. Mas nada vai adiantar se, ao final do ano, o Cruzeiro não estiver de volta à elite do futebol brasileiro. O clube, de uma maneira ou outra, precisa garantir o acesso. Trata-se, sim, de uma questão de sobrevivência e autoestima, afinal, em 2021 a Raposa irá comemorar o seu centenário. Imagina se continuar na B?