5 notícias que o torcedor do Flamengo gostaria de ler em 2020

​2019 foi um ano dos sonhos para o torcedor do ​Flamengo, afinal, seu clube conquistou o Estadual, o Brasileiro e a tão sonhada Libertadores, que não rumava à Gávea desde 1981. O que mais a Nação pode querer para o novo ano que se inicia? Bem, sempre há espaço para novas ambições e novos troféus para quem é gigante. Então, listamos 5 notícias/manchetes hipotéticas que a torcida rubro-negra adoraria ler em 2020. Confira:

​​1) Fim da novela! Flamengo bate concorrência e fica com Gabigol

Este aparenta ser o desejo mais profundo do torcedor rubro-negro para o início de 2020. Nas redes sociais, o discurso é quase unânime: o maior reforço do clube carioca para o novo ano seria a permanência de seu camisa 9. A negociação segue difícil e há concorrência do futebol europeu, o que dificulta ainda mais a situação para o Flamengo. Superar uma investida de um clube do Velho Continente e assegurar o artilheiro seria uma grande notícia para a Nação.

2) Mister garantido: Jorge Jesus renova com o Mais Querido

​A preocupação em torno do futuro de Gabriel Barbosa também existe quando o assunto é Jorge Jesus. Seu contrato com o clube carioca é válido somente até meados de 2020 e as conversas para renovação seguem em ritmo cauteloso, já que a diretoria rubro-negra quer dar um ‘voto de confiança’ sem pressionar o comandante. Sua permanência na Gávea para os próximos anos seria motivo de celebração para a torcida, afinal, o luso liderou a mudança de patamar do time.

3) Flerte tem final feliz, e Thiago Maia acerta com o Rubro-Negro

O flerte entre o volante Thiago Maia e o Flamengo vem de muito tempo e já ganhou contornos de ‘namoro sério’ nas redes sociais. Jovem (22 anos) e muito talentoso, sua contratação seria uma grande adição ao já excelente grupo de meio-campistas que atua no Rubro-Negro. Evoluiu bastante em seus dois anos e meio de futebol europeu.

4) Agora é no Maraca: Fla buscará tri da América em sua casa

O apaixonado torcedor rubro-negro mostrou que não há distância para quem ama, entupindo Lima e Doha nas finais da Libertadores e do Mundial de Clubes. Contudo, não há dúvida de que um enredo ainda mais especial seria o Maracanã, escolhido para receber o jogo único da final da Libertadores 2020, preenchido pela Nação. Imagina a festa?

5) Em outro patamar financeiro, Rubro-Negro emplaca arrecadação recorde

No início da década da passada, o clube carioca empilhava dívidas e processos trabalhistas, cenário devastador que atingia diretamente o investimento e o desempenho no futebol. Hoje, a realidade rubro-negra é totalmente diferente: débitos equacionados, credibilidade no mercado e potencial imenso de captação de receitas/investimentos. É preciso seguir o bom caminho da gestão financeira/administrativa para que o Fla construa uma ‘soberania’ duradoura…

