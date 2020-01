5 notícias que o torcedor do Fluminense gostaria de ler em 2020

Esportivamente falando, 2019 foi mais um ano difícil para o ​Fluminense, que novamente lutou apenas para não ser rebaixado no Brasileirão e ficou pelo caminho nos mata-matas de Copa do Brasil e Sul-Americana. O que o clube das Laranjeiras precisa para que 2020 seja diferente? Bem, apontamos 5 notícias/manchetes que o torcedor tricolor adoraria ler nos primeiros meses deste novo ano, que marca também o início de uma nova década:

​​1) Eles ficam! Allan e Caio Henrique seguem no Fluminense

​Apesar dos maus resultados, o Flu teve alguns bons destaques individuais em 2019. Dois deles chegaram ao clube no início do ano via empréstimo: o volante Allan, que pertence ao Liverpool; e o lateral Caio Henrique, ligado ao Atlético de Madrid. Mantê-los seria a grande notícia de 2020 para o torcedor tricolor, afinal, são nomes de qualidade em posições de difícil reposição.

2) Anos depois… Tricolor Carioca anuncia novo patrocinador master

Desde o fim da parceria com a Unimed (2014), o clube carioca passa aperto no mercado de patrocínios: ofertas abaixo do desejado pelos dirigentes tricolores, vínculos que foram parar na Justiça… Sobreviver sem essa receita tem sido um desafio para o Fluminense e a busca por um novo parceiro está no topo das prioridades da nova gestão.

3) O retorno de um ídolo: Fred volta às Laranjeiras​

O esporte é feito de ídolos e não há a menor dúvida de que o maior do Fluminense, ao menos neste século, se chama Frederico Chaves Guedes. Foram sete anos dedicados ao time carioca, três títulos conquistados e mais de 170 gols anotados, entre 2009 e 2016. Mesmo aos 36 anos e vindo de uma temporada ruim, o camisa 9 certamente traria impacto positivo ao clube, tanto no aspecto esportivo, quanto emocional.

4) Com salários em dia, Fluminense volta a ter ‘moral’ no mercado

Ao longo dos últimos anos, o Tricolor Carioca foi buscar diversos jogadores que estavam no ‘ostracismo’ e os recuperou, mas muitos deles, na primeira oportunidade que tiveram, deixaram o clube por ofertas melhores de rivais domésticos. Parar de perder atletas para rivais e voltar a ter credibilidade no mercado é um dos grandes desejos da torcida tricolor para 2020.

5) Projeto de reforma das Laranjeiras avança

O Fluminense sabe que precisa de um ‘plano B’ ao Maracanã, já que o formato do acordo que hoje existe entre clube e Estado tem gerado prejuízo aos cofres tricolores. Reformar sua casa, o histórico estádio das Laranjeiras, é uma alternativa quase unânime entre torcedores tricolores. Há um projeto de remodelação que vem sendo debatido nos bastidores do clube, questão que, avançando em 2020, seria de grande valor.

​