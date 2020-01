5 notícias que o torcedor do Grêmio gostaria de ler em 2020

​O ano começa com uma mistura de sentimentos para o torcedor do ​Grêmio. Ao mesmo tempo em que existe o desejo e a esperança de novamente lutar por grandes títulos, se aguarda por reforços que ainda não vieram, novas dispensas e, também, por uma tão esperada confirmação que envolve a sua casa. Portanto, no primeiro dia de 2020, elencamos cinco notícias que os tricolores gostariam de ler ao longo da temporada.

1) Grêmio tem novo goleiro titular para a disputa da Libertadores

O torcedor gremista elegeu Paulo Victor como um dos vilões de 2019. Agora, aguarda que a direção traga um novo camisa 1 que realmente apresente condições de ocupar o espaço deixado por Marcelo Grohe.

2) Direção consegue se desfazer de peças que vinham em baixa

As presenças no plantel de nomes como o centroavante André e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba ainda incomodam a torcida. Um presente já para o início da temporada seria colocá-los em outros clubes.

3) Compra da gestão da Arena, enfim, é confirmada

O Grêmio trava, desde 2013, uma luta para comprar a gestão da Arena. Ao longo de 2019, se chegou muito perto de um acordo entre todas as partes envolvidas, mas a princípio a ideia do clube era deixar o negócio de lado se este não fosse concluído antes da virada do ano. Mas quem sabe a década não se inicia com esta boa notícia?

4) Grêmio supre saída de Luan e anuncia nomes do mesmo naipe

Se o Grêmio perdeu aquele jogador que ficou marcado por ser o grande símbolo da conquista do tricampeonato da Libertadores, a resposta pode ser imediata. A torcida aguarda de forma bastante ansiosa a chegada de um grande meio-campista, um centroavante matador e, claro, um novo camisa 7.

5) Nova política faz Grêmio encarar “às ganhas” o Brasileirão

Nos últimos anos, mesmo sendo colocado entre os favoritos, o Grêmio praticamente ignorou a disputa do Campeonato Brasileiro. Levar a competição a sério, para lutar pelo título até o fim, é um sonho dos torcedores. E colocar isso em prática seria uma forma, até mesmo, de comprovar o real potencial de seu time.