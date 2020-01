5 notícias que o torcedor do Internacional gostaria de ler em 2020

​O ​Internacional está, pelo segundo ano consecutivo, na Libertadores da América. Pois 2020 promete não apenas por isso. Com um novo treinador, o clube inicia uma nova era, aposta nos gringos e tenta colocar fim a tabus importantes. Imagine só a euforia do torcedor lendo as notícias abaixo…

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

1) Inter cumpre papel e garante Gre-Nais históricos

O Inter tem, logo no início da temporada de 2020, uma das missões mais importantes do ano: se garantir na fase de grupos da Libertadores. E, em chegando lá, vai duelar com o maior rival, o Grêmio, por uma vaga às etapas decisivas da competição. Ou seja: está nas mãos do Colorado a chance de os gaúchos viverem a emoção do maior clássico estadual pela primeira vez na história do torneio mais desejado do continente.

2) Chacho, no dia a dia, dá razão à unanimidade

Após a “era Odair Hellmann”, o Inter buscou Eduardo Coudet para ser o seu novo técnico. E, junto com isso, quer ver se comprovar em campo uma ruptura de conceito. O nome do argentino, por seu histórico, foi praticamente uma unanimidade. Agora, espera-se ansiosamente por um novo modelo de time.

3) Colorado deixa rivais para trás e joga jejuns no lixo

Desde o Campeonato Gaúcho de 2016 o Inter não conquista um título sequer. Pois o que mais se deseja, para 2020, é acabar com essa sequência. Além disso, há nove anos o clube não ganha um título de expressão e passou 2019 inteiro sem bater o Grêmio, seu maior rival, dentro de campo. Os tabus precisam chegar ao fim.

4) Gringos no comando: Inter celebra novo momento

Eduardo Coudet, D’Alessandro, Paolo Guerrero, Víctor Cuesta, Damián Musto. O que não falta é estrangeiro no Inter. Se o espírito copeiro deles todos se juntar em prol do time, é possível sair coisa boa daí…

5) Responsáveis por irregularidades são condenados

O torcedor colorado se viu envergonhado com as denúncias feitas pelo Ministério Público a respeito de irregularidades e roubos na gestão 2015/2016 do clube. As autoridades qualificaram a antiga direção como uma “quadrilha”. É hora, então, de ver os responsáveis, se condenados, pagando pelo dado causado.