5 notícias que o torcedor do Palmeiras gostaria de ler em 2020

​Para a felicidade do torcedor do​ Palmeiras, o frustrante 2019 se encerrou, dando lugar a um novo ano. As expectativas – que eram altas antes da bola rolar na temporada passada -, se transformaram em pressão para 2020, afinal, a busca do gigante paulista precisa ser sempre por títulos. Quais são as notícias e manchetes que a torcida alviverde gostaria de ler neste início de novo ano? Listamos cinco a seguir:

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

​​1) Palmeiras reformula elenco e dá adeus a atletas em baixa

É fato que maior prioridade do clube paulista nesta janela de transferências é negociar atletas que não deram o retorno esportivo esperado e aliviar a folha salarial para a chegada de novos reforços. Deyverson, Lucas Lima e Gustavo Scarpa são alguns dos nomes mais questionados do atual elenco alviverde e lideram na ‘preferência inversa’ da torcida, ou seja, são os cotados para preencher a barca alviverde.

2) Hora da garotada: base ganha espaço no profissional alviverde

Após anos apostando alto no mercado e pagando salários inflacionados a jogadores regulares, o Palmeiras parece começar a entender que o ideal é uma busca pelo equilíbrio entre estrelas mais experientes e jovens em ascensão. Dar mais espaço aos ​garotos da base como Gabriel Verón, Patrick de Paula e Ivan Angulo é um pedido quase unânime da torcida.

3) Verdão investe em grande reforço para dividir protagonismo com Dudu

Não é exagero afirmar que Dudu foi a ‘estrela solitária’ do Palmeiras em 2019. Se quiser brigar por títulos neste novo ano, é bom que o clube paulista invista em pelo menos um grande nome, indiscutível, que chegue à Academia para dividir responsabilidades/protagonismo com o camisa 7, sobrecarregado pelo desempenho aquém de seus outros companheiros de setor.

4) Vistoso e competitivo, Verdão de Luxa surpreende pelo bom futebol

A conquista do Brasileirão 2018 pelo Palmeiras foi inquestionável, afinal, nenhum adversário conseguiu encontrar respostas ao estilo pragmático e letal da equipe comandada por Felipão. Mas o torcedor alviverde quer ver mais futebol, ofensividade e agressividade por parte de seu time. Vencer é bom, mas vencer jogando bem é ainda melhor, e é isso que a imensa torcida do Palmeiras espera sob comando de Luxemburgo.

5) Palmeiras encerra jejum e volta a conquistar o Paulistão

Dentre todas as competições do calendário (e são muitas!), o Campeonato Estadual costuma ser tratado como mais ‘irrelevante’ pelos grandes clubes. Mas, para o Palmeiras, voltar a erguer a taça do Paulistão seria importante no aspecto esportivamente e moralmente, tendo em vista que vive um jejum doméstico que já dura onze anos.

​