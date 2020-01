5 notícias que o torcedor do Santos gostaria de ler em 2020

​Se em 2019 o ​Santos surpreendeu e chegou ao vice-campeonato do Brasileirão, em 2020 a torcida espera mais. Seja nas competições locais ou na Libertadores, a expectativa é por boas campanhas mesmo com a troca no comando técnico. É hora, então, de acompanhar as cinco notícias que o torcedor do Peixe gostaria de ler na temporada que está começando.

1) Jesualdo “mita” e é comparado a compatriota flamenguista

Jorge Jesus, em apenas um semestre, fez o que fez no Flamengo. Pois agora é o Santos que aposta em um técnico português. Se Jesualdo Ferreira vier com a mesma mentalidade do treinador rubro-negro, a chance de sucesso é grande.

2) Eles ficam: diretoria santista mantém dupla de gringos

Ao final de 2019, se falou muito a respeito da possibilidade de o Santos negociar algumas de suas principais peças, como Carlos Sánchez e Soteldo. Mas o que o torcedor mais quer é que o novo time inicie com eles em campo, afinal, foram dois dos principais destaques da última temporada.

3) Robinho é, mais uma vez, jogador do Peixe

A idolatria que o torcedor santista tem por Robinho é impressionante. Pois o atacante, no meio de 2020, ficará sem contrato e pode voltar ao Brasil. Por óbvio, a Vila Belmiro é um destino provável.

4) Com minimíssil, Santos avança na Libertadores

O Santos está de volta à Libertadores da América. E, muito embora a desconfiança inicial, Marinho é um dos jogadores que surpreendeu ao longo de 2019. Se ele desferir aqueles seus potentes chutes durante as viagens pelo continente, o Peixe tem tudo para fazer bonito na competição.

5) Nova Vila sai do papel

O Santos quer e irá reformar o seu estádio. Agora resta saber quando que as obras realmente começarão a tomar forma. O chamado Retrofit dará ares de modernidade a este histórico palco do futebol brasileiro.