5 notícias que o torcedor do São Paulo gostaria de ler em 2020

​O ​São Paulo adentra 2020 ainda sob desconfiança. Muito embora tenha investido bastante na última temporada, montado um elenco dos mais caros do país e chegado à fase de grupos da Libertadores, sempre existe aquele pé atrás, afinal, o time não conseguiu engatar uma sequência de boas partidas e mantém um jejum de títulos desde 2012. É hora, então, de saber o que o torcedor gostaria de ler sobre o seu clube na temporada que está começando.

1) Diniz, enfim, consegue implantar seu estilo

Fernando Diniz, técnico contratado ao longo de 2019, tem um jeito próprio de montar suas equipes. Mas esta característica ainda não apareceu no São Paulo. Para ter sucesso e vida longa no Morumbi, precisará necessariamente colocar isso em prática. E rápido.

2) Daniel Alves deslancha após 2019 tímido

Daniel Alves foi contratado como um símbolo. Sua qualidade inquestionável, liderança, experiência e histórico de títulos o colocaram como um dos principais reforços da história do São Paulo. Agora, é preciso que tudo isso apareça em campo, afinal, em 2019 ele ficou aquém da expectativa.

3) Time deixa vexame para trás e se credencia na Libertadores

Em 2019, o São Paulo precisou encarar a pré-Libertadores. Só que ficou no meio do caminho, sendo eliminado pelo Talleres-ARG. Ou seja, 2020 é o ano de mostrar, já diretamente na fase de grupos, a razão pela qual é, junto com Grêmio e Santos, o maior ganhador da competição entre os brasileiros.

4) São Paulo é campeão!

A torcida do São Paulo está sedenta por títulos. Até o Campeonato Paulista já serviria de alento para amenizar a expectativa. Poder dar uma volta olímpica e comemorar uma taça é o que mais se espera pelos lados do Morumbi.

5) Gestão de Leco chega ao fim

Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, é um dos principais alvos da ira do torcedor do São Paulo. Pois o presidente entra em em seu último ano de mandato. A gestão é considerada fraca e sem qualquer convicção, vide as constantes trocas de treinadores.

