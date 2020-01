5 notícias que o torcedor do Vasco gostaria de ler em 2020

Gigante do futebol brasileiro, o ​Vasco da Gama foi um dos clubes tradicionais que mais sofreu durante a década passada (2010/19), com dois rebaixamentos e enormes dificuldades para se manter competitivo. Com a virada da década, o torcedor cruzmaltino anseia por dias mais amenos e retorno às glórias. Pensando nesses dias melhores, listamos 5 notícias/manchetes que a torcida vascaína adoraria ler nos primeiros meses de 2020:

​​1) De volta à casa: Vasco repatria Dedé e Alex Teixeira

Após anunciar a contratação do bom atacante Germán Cano, o Cruzmaltino flerta com outras movimentações de mercado impactantes. Duas fortes especulações envolvem ex-jogadores do time carioca: Dedé e Alex Teixeira. Repatriar dois ídolos, que elevariam bastante o nível técnico do elenco, seria uma grande notícia para o torcedor.

​2) Fredy Guarín afasta especulações e crava ‘fico’

Com a saída de Luxemburgo ao Palmeiras, cresceu o temor de uma possível despedida de Fredy Guarín, volante contratado pelo clube de São Januário a pedido do treinador. Há muito burburinho em torno de seu nome, o que preocupa bastante o torcedor cruzmaltino. Garantir a permanência do colombiano para 2020 seria motivo de festa em São Januário.

​3) Sócio-torcedor tem retenção recorde

Em uma demonstração de amor e de desejo por participar da reestruturação do clube, a torcida cruzmaltina fez história e levou o Vasco à primeira posição no ​ranking de associados no país. Para que a campanha de associação em massa garanta frutos, adimplência e taxa de retenção após o fim dos preços promocionais é fundamental.

4) Vasco equilibra finanças e inicia 2020 em dia

A situação financeira do Gigante da Colina é uma preocupação constante e, como foi divulgado, o clube não conseguiu fechar 2019 com todos seus compromissos quitados. Conseguir novas receitas, equacionar dívidas e manter os salários em dia seriam boas notícias para o Vasco nos primeiros meses da nova temporada, afinal, são fatores fundamentais para o clube sonhar com um ano esportivamente tranquilo.

5) Criador e criatura: Abel leva a melhor em reencontro com ex-clubes

Após Luxemburgo oficializar que não seguiria em São Januário, o Vasco foi ao mercado e optou pela contratação do ​veterano Abel Braga. O nome gera desconfiança na torcida, por seu longo passado no Fluminense e por seus trabalhos ruins nos últimos anos. Seria um belo enredo, para o clube e para o treinador, que toda essa ‘dúvida’ caísse por terra com vitórias sobre os rivais durante o Campeonato Carioca.