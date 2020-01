5 possíveis destinos para Diego Tardelli após rescisão com o Grêmio

​Desde a última quinta-feira, Diego Tardelli é um jogador livre para buscar um novo clube. O atacante chegou a um acordo com o ​Grêmio para a rescisão de seu contrato e, agora, está à disposição do mercado. Assim, o 90min elenca cinco possíveis destinos para o jogador de 34 anos.

Atlético-MG

É um clube com o qual tem muita identificação. Conquistou a Libertadores de 2013 vestindo a camisa do ​Galo e, antes de se acertar com o Tricolor, também estava na mira do clube de Belo Horizonte. Quem sabe, agora, o casamento não seja refeito.

Palmeiras

Em um passado não tão distante, o ​Verdão já tentou contratar Tardelli. Dinheiro, a princípio, não seria problema. E, depois de liberar Borja para o Junior de Barranquilla e Deyverson para o Getafe, não é de se estranhar que o clube vá atrás de mais um atacante de grife para se juntar a Luiz Adriano.

Santos

É verdade que o ​Peixe não tem tanto poderio financeiro para bancar um jogador deste status, mas como desde o ano passado está atrás de um fazedor de gols, não é a chegada de Raniel que poderia impedir uma investida em Tardelli. Afinal, são nomes em estágios muito diferentes da carreira.

Foto: Santos / Divulgação

Corinthians

Muito embora o ​Timão tenha três centroavantes, a diretoria gosta, por vezes, de dar uma mexida com o mercado. E, se a dupla Luan-Tardelli não deu frutos em Porto Alegre, pode muito bem empilhar gols em São Paulo.

Futebol chinês

O que se fala é que, depois de quatro temporadas no Shandon-Luneng, da China, Tardelli não se readaptou ao ritmo mais forte do futebol brasileiro. Então, uma alternativa seria retornar ao país asiático, que remunera muito bem os seus atletas.