5 técnicos que podem assumir o Barcelona no lugar de Ernesto Valverde

​Os maus resultados recentes e involução coletiva da equipe do Barcelona colocaram Ernesto Valverde em uma verdadeira ‘corda bamba’ na Catalunha. Apesar do clube não ser muito adepto à ideia de demitir treinador com a temporada em andamento, a crescente pressão da torcida e o temor de um ano sem conquistas podem conduzir a diretoria catalã a uma troca imediata. Com base nesse cenário, levantamos 5 nomes que estão no radar do Barça e que poderiam assumir a comissão técnica blaugrana. Confira:

Ronald Koeman

Lendário ex-zagueiro de passagem marcante e vitoriosa pelo próprio Barcelona, Koeman é o atual treinador da Seleção da Holanda. Tirá-lo desta posição não seria tarefa fácil, afinal, guiar a Nacional é o maior sonho de muitos profissionais. Seu histórico com a camisa do clube catalão, no entanto, poderia pesar a favor do Barça, caso o clube tenta uma investida por agora.

Unai Emery

A última experiência de Unai deixou bastante a desejar, saindo do Arsenal ‘pela porta dos fundos’ após resultados ruins e pouca evolução de sua equipe. Contudo, foi na Espanha que viveu os melhores anos de sua carreira (Sevilla) e conhece muito bem o Barcelona. Está livre no mercado, o que facilita uma hipotética investida.

Erik ten Hag

Esse é um dos nomes do momento no Velho Continente, objeto de desejo de algumas torcidas como a do Bayern de Munique. Acontece que o holandês, que faz excelente trabalho frente ao Ajax, já deixou claro que não planeja deixar o clube de Amsterdã com a temporada em curso. O Barcelona certamente teria um entrave pela frente nesse sentido, mas não há dúvida de que o comandante é um dos que melhor se encaixa na filosofia do clube.

Marcelino García Toral

Livre no mercado de treinadores desde que foi demitido do Valencia – saída bastante polêmica e controversa, já que fazia um grande trabalho -, o espanhol de 54 anos poderia ser uma boa alternativa emergencial para o gigante da Catalunha. Soube dificultar a vida do Barça muitas vezes à frente do Valencia, ou seja, conhece bem os pontos fortes e fracos do time blaugrana.

Xavi

Atual comandante do Al-Sadd, do Catar, o ídolo do clube catalão chegou a ser procurado pela diretoria, mas comunicou que não deixará sua equipe atual com a temporada em curso. Caso o ex-volante seja realmente o ‘sonho de consumo’ do Barcelona para o futuro, é possível que a diretoria opte por segurar Valverde até o final de 2019/20, para investir em Xavi em junho.