6 confrontos eliminatórios entre Grêmio e Inter ao longo da história

​A Copa São Paulo de Futebol Júnior ganhou sotaque gaúcho. No próximo sábado, ​Grêmio e ​Internacional farão a final do principal torneio de base do futebol nacional. Pois é, o clássico Gre-Nal no Pacaembu, no dia do aniversário da capital paulista, apontará quem ficará com o troféu.

Ao longo da história (excetuando Gauchão, é claro), as principais equipes do Rio Grande do Sul estiveram frente a frente muito poucas vezes em disputas eliminatórias. Cabe a nós, então, relembrarmos seis delas, juntando aí time profissional e de categorias inferiores.

Copa São Paulo – 1972

À época com Falcão e companhia, o Inter aplicou 4 a 1 no Grêmio e passou pelas quartas de final do torneio, do qual seria vice-campeão.

Brasileiro Sub-20 – 2006

Os arquirrivais gaúchos decidiram a primeira edição da competição. E, com goleada de 4 a 0, o título foi parar no Beira-Rio. À época, Alexandre Pato e Luiz Adriano despontavam.

Brasileiro de Aspirantes – 2019

No ano passado, Grêmio e Internacional fizeram a final da competição. Após empate sem gols no jogo de ida, o Colorado venceu por 1 a 0 a partida decisiva, gol de Pedro Lucas, e ficou com o troféu.

Foto: Mariana Capra / Inter / Divulgação

Copa do Brasil – 1992

Após dois empates por 1 a 1, pelas quartas de final do torneio, o Inter levou a melhor na decisão por pênaltis (3 a 0) e avançou. Naquele ano, o Colorado conquistaria a competição.

Copa Sul-Americana – 2004

Pela primeira fase da competição sul-americana, mais uma vezo Inter levou a melhor. Venceu por 2 a 0 no Beira-Rio e perdeu por 2 a 1 no Olímpico, mas se classificou por conta do saldo de gols.

Copa Sul-Americana – 2008

Grêmio e Inter se encontraram novamente pela primeira fase da disputa continental. Com dois empates (1 a 1 no Beira-Rio e 2 a 2 no Olímpico), o lado vermelho levou a melhor no saldo qualificado. Naquele ano, o time se consagraria como o primeiro brasileiro a erguer a taça o torneio.