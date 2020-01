6 goleiros que, como Ederson, eram ótimos batedores de pênalti

​ O Manchester City tem um plantel repleto de craques, com diversas qualificações e características próprias. O letal artilheiro Sergio Agüero, o habilidoso e veloz Raheem Sterling, o versátil Gabriel Jesus e outros grandes jogadores que fazem da equipe de Pep Guardiola tão forte e temida.

Em contrapartida, os astros do City parecem não ter como fundamento principal a “cobrança de pênalti”. Recentemente, os atacantes mencionados acima perderam diversas penalidades máximas. ‘Irritado’, o treinador catalão respondeu em entrevista que o melhor batedor da equipe era o goleiro Ederson.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

“Ele é o melhor. Eddie, acredite em mim, é o nosso melhor batedor de pênaltis. Eddie não tem sangue nas suas veias! Ele sempre é tão calmo. Ele pode fazer isso”, afirmou Pep Guardiola. Até o momento, o brasileiro não teve a oportunidade de comprovar a declaração do treinador, mas vale lembrar de 6 grandes goleiros que se destacaram na cobrança de pênalti.

Rogério Ceni

Rogério Ceni foi um dos maiores goleiros brasileiros de todos os tempos. Em 23 anos de carreira pelo São Paulo, o ‘Mito’ marcou incríveis 131 gols. O camisa 01 ficou marcado por lindas cobranças de falta, mas ele também era um exímio batedor de pênaltis. Uma verdadeira lenda do futebol.

Dimitar Ivankov

O goleiro búlgaro não foi tão conhecido no mundo do futebol. Ivankov teve uma longa carreira, atuou por 9 anos no Levski Sofia, da Bulgária, e depois passou por alguns times turcos, mas nunca foi para um grande clube no cenário internacional. Independentemente, o ‘goleirão’ anotou 42 gols em sua carreira, sendo a maioria de pênalti.

Hans-Jörg Butt

O goleiro alemão tinha um talento especial para converter pênaltis. Butt defendeu o Hamburgo, o Bayer Leverkusen, o Benfica e o Bayern de Munique e marcou 32 gols em sua trajetória no futebol. O alemão atingiu o ápice de sua carreira entre as temporadas 1998/1999, quando marcou duas vezes em dois confrontos diferentes contra o Stuttgart.

René Higuita

René Higuita ficou mais conhecido pela invenção da folclórica ‘defesa escorpião’, mas o colombiano também se destacava pela batida na bola. El Loco, como era chamado, marcou 41 gol em sua carreira, sendo 37 de pênalti e 4 de falta. O goleiro teve uma carreira ilustre de 24 anos e marcou a história do futebol da Colômbia.

Jose Luis Chilavert

O goleiro especialista em chute livre marcou 62 gols em sua carreira. Chilavert ficou conhecido pela batida na bola e pelas palavras, além das grandes defesas e segurança embaixo da trave. O paraguaio não escondia o que pensava e “atacava” companheiros de profissão e jornalistas.

O ‘goleirão’ mandou esse recado para os atletas: “Eu nunca tive superstições. São apenas desculpas para os fracos”. Já para os profissionais da imprensa: “Eles podem dizer o que quiserem. Eles nunca ganharam nada”, disse, via FIFA.

Victor Enyeama

O goleiro Victor Enyeama tinha uma bela batida na bola. O atleta nigeriano marcou sete gols de pênalti na temporada 2009/2010, quando defendia o time israelense Hapoel Tel Aviv. O goleador marcou apenas duas vezes a menos do que o meio-campista Maor Melikson na mesma campanha e ainda continuou balançando as redes nos anos seguintes.