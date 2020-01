6 times brasileiros que podem surpreender positivamente em 2020

​Quando se inicia uma temporada no futebol brasileiro, é natural que se aponte aqueles times que largam na frente e, na teoria, são favoritos nas competições que irão disputar. Mas quem será que pode surpreender ao longo de 2020 e, de repente, tirar dos grandes expoentes algum título de expressão? Dentre as 20 equipes que compõem a Série A do Brasil, por motivos diferentes, ao menos seis delas podem ir mais longe do que se espera.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Red Bull Bragantino

Oriundo da Série B, o time do interior paulista conta com um aporte financeiro muito grande justamente para surpreender. Ao investir em jovens talentos, já tem uma equipe capaz de deixar muito time grande para trás na tabela de classificação. Afinal, quem não gostaria, por exemplo, de ter Artur em seu plantel? E este é apenas um exemplo.

Foto: RB Bragantino / Divulgação

Internacional

O que se diz no Beira-Rio é que o discurso da reconstrução do clube chegou ao fim. Agora, é momento de dar um salto. Acostumado a um estilo de futebol mais cauteloso, o time muda de cara com a chegada de Eduardo Coudet. O argentino é, por assim dizer, a grande contratação do clube. E é com este novo modo de pensar o jogo que o Colorado pode tentar beliscar uma conquista.

São Paulo

Por mais incrível que possa parecer, o Tricolor é, dos grandes times do Estado de São Paulo, o único a manter seu treinador, Fernando Diniz, de 2019 para 2020. Se isso não é um fator que pode pesar a seu favor, no mínimo, para acabar com o jejum de conquistas, realmente está tudo errado pelos lados do Morumbi.

Corinthians

Com Luan e Cantillo, o time já ganha um novo status. E mais: tem ao seu lado um treinador que era sonho de consumo de boa parte das equipes do país. É com Tiago Nunes, um técnico multicampeão nos últimos anos, que o Timão pode atingir um patamar para lutar por grandes conquistas.

Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians / Divulgação

Fortaleza

O Leão vem de uma temporada histórica. Campeão estadual e da Copa Nordeste, manteve Rogério Ceni, o que é um trunfo. Já se imagina, por exemplo, ele brigando de igual para igual com o Independiente, da Argentina, na primeira fase da Copa Sul-Americana. No mínimo, será interessante ver o que esse time tem a produzir em 2020.

Athletico-PR

O Furacão já é uma realidade. Mas, convenhamos, ficar três anos seguidos em alta não é para qualquer um. Se o time, agora comandado por Dorival Júnior, conseguir mais um título de expressão, será um feito e tanto. Mas qualidade de plantel, para isso, a princípio não falta.