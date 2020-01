6 zagueiros que seu time deveria ficar de olho para contratar nesta janela

A temporada 2020 começou com os times brasileiros de olho em boas ‘oportunidades’ de ​mercado. Sem muito dinheiro em caixa, os clubes estão se reforçando, em muitos casos, sem grandes loucuras e exageros. Assim, os dirigentes procuram nomes pouco conhecidos ou badalados pelos torcedores, mas que vão agregar ao plantel. Confira a lista com seis zagueiros que devem trocar de ares na atual temporada.

1. Dedé (Cruzeiro)

Destaque do Cruzeiro nas últimas temporadas, o zagueiro de 31 anos deve deixar a Toca da Raposa em 2020. A diretoria da Raposa prefere a transferência de Dedé para o exterior, mas sem nenhuma proposta oficial, está aberta a negociar com clubes brasileiros, considerando que o salário de 700 mil reais impede a permanência do atleta em Belo Horizonte. O jogador sonha em retornar ao Vasco da Gama.

2. Roger Ibañez (Atalanta, da Itália)

Aos 21 anos, o ex-jogador do Fluminense, que atualmente defende o Atalanta, da Itália, interessa ao Bragantino. O clube de Bragança retornou a Série A e vem investindo pesado na contratação de jogadores, principalmente em atletas novos e com grande potencial. O zagueiro não vem sendo aproveitado pelos italianos, entrando em apenas duas partidas, e pode pintar no futebol brasileiro na atual temporada.

3. Rhodolfo (sem clube)

Sem clube desde o final da última temporada, o experiente zagueiro de 33 anos está livre para negociar com qualquer time. O Coritiba demonstrou interesse e negocia questões salariais com o jogador, que terminou 2019 com o título Carioca, Brasileiro e da Libertadores com o Flamengo. O Inter também pode ser um destino.

4. Mariano Bareiro (Huracán, da Argentina)

O promissor zagueiro de 24 anos pertence ao Racing, mas defende por empréstimo o Hurácan, da Argentina, e pode aparecer no futebol brasileiro em 2020. Com boa versatilidade, o atleta atua também como volante e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe.

5. Manoel (Cruzeiro)

Manoel defendeu o Corinthians em 2019, mas seus direitos econômicos estão ligados ao Cruzeiro. Sem propostas de outros clubes, o zagueiro se apresenta na Raposa para a pré-temporada de 2020. O jogador não está nos planos da equipe e o salário de 450 mil reais dificultam a permanência e a transferência do atleta de 29 anos.

6. Emerson Santos (Palmeiras)

Fora dos planos do Palmeiras, o zagueiro Emerson Santos está no radar e pode defender o Fluminense na atual temporada. O clube carioca tenta a permanência de Digão e vê o zagueiro alviverde como uma segunda opção. O jogador gosta da ideia de trabalhar novamente com o técnico Odair Hellmann.