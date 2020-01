7 astros da bola que ficam livre em julho para transferências

​Sonhar não custa nada! E você, aí, que está sonhando com um grande craque em seu time, fique atento a esta informação: muitos astros de gigantes europeus irão ficar sem vínculo na metade do ano, quando termina a temporada no Velho Continente.

Entre os nomes, há um que já foi o melhor do planeta e outros que ostentam nada menos que o título de campeão do mundo com a seleção de seus respectivos países. Então, com base em lista trazida pelo ​blog do Rafael Reis, apresentamos sete atletas que já podem assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

Dries Mertens

O atacante belga, de 32 anos, marcou quase 120 gols em sete temporadas pelo Napoli. Embora a baixa estatura, une habilidade e precisão nos chutes de longa distância. Por conta dos problemas vividos pelo clube, dificilmente renovará seu contrato.

Mario Götze

Ele é nada menos que o autor do gol que garantiu o título da Copa do Mundo à Alemanha, em 2014. Porém, vive uma fase de declínio físico e técnico já aos 27 anos. Por isso, é quase impossível a permanência do meia-atacante no Borussia Dortmund.

Giorgio Chiellini

O zagueiro italiano de 35 anos se recupera de uma cirurgia no joelho e é considerado quase que um patrimônio da Juventus. Assim, se alguém quiser tirá-lo de Turim, precisará fazer um esforço e tanto. Mas a tentativa, claro, é sempre válida.

Olivier Giroud

Campeão do mundo em 2018 com a França, o centroavante de 33 anos virou a terceira opção no Chelsea de Frank Lampard. E, sim, ele está procurando uma nova casa.

Edinson Cavani

Seu futuro está entre os casos mais comentados do mundo da bola. Aos 32 anos, o centroavante uruguaio parou no banco de reservas do PSG e não terá seu contrato renovado. A tendência é por uma transferência para o Atlético de Madri. Mas…

Christian Eriksen

O meia dinamarquês defende o Tottenham, da Inglaterra, e muitas equipes já se mobilizam para contratá-lo, como Real Madrid, Inter de Milão e Manchester United. Ou seja, a tendência é de que o atleta de 27 anos realmente deixe Londres.

Luka Modric

Eleito o melhor jogador do mundo em 2018, quando levou a Croácia à final da Copa da Rússia, o meio-campista não vive seu melhor momento – nem de longe. Tem ficado a maioria dos jogos no banco de reservas. Por isso, o caminho natural, aos 34 anos, é por uma mudança de ares.