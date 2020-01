7 atacantes que seu time deve ficar de olho para contratar nesta janela

​Estamos na primeira semana de janeiro, momento em que as especulações de mercado se acirram e os clubes intensificam suas investidas para fortalecer seus respectivos elencos. Neste clima de janela de transferências – que, por tradição, ‘tira o sono’ do torcedor -, separamos sete atacantes que atuaram na Série A de 2019 e que, por motivos variados, podem deixar seus respectivos clubes e trocar de camisa nesta nova temporada. Será que algum deles cairia bem na sua equipe do coração? Confira:

​​Fred

O centroavante não brilhou em 2019 e tem vencimentos muito acima do teto estabelecido pelo ​Cruzeiro para este novo ano, sendo provável que camisa 9 e clube mineiro rescindam de forma amigável. O Fluminense monitora de perto a situação, sonhando em repatriar o ídolo.

Diego Tardelli

Contratação badalada no início do ano passado, Diego Tardelli não conseguiu se readaptar ao futebol brasileiro com a camisa do ​Grêmio, vivendo uma temporada de lesões e pouco retorno esportivo. Ainda assim, seu nome é forte e mexe com algumas torcidas, em especial a do Galo.

Yony González

Artilheiro do ​Fluminense em 2019, o ponta colombiano chegou às Laranjeiras em contrato de um ano e optou por não renovar ao final do acordo. Já foi especulado em diversos clubes – inclusive no Benfica, de Portugal -, mas segue livre no mercado.

Vagner Love

O experiente centroavante de 35 anos ainda tem um ano de contrato pela frente no ​Corinthians, mas seu futuro sob comando de Tiago Nunes ainda é incerto, já que o treinador gosta de times leves e jovens. Seu nome foi ventilado recentemente no Coritiba, mas sem avanços.

André

Não é preciso muito esforço para perceber que a referência ofensiva foi uma ‘dor de cabeça’ ao Grêmio em 2019. Além de Diego Tardelli, outro centroavante que deve deixar o Tricolor Gaúcho é André, de vasta rodagem na elite do futebol brasileiro.

Ricardo Oliveira

Mesmo aos 39 anos, o centroavante parece sequer considerar a ideia de pendurar as chuteiras. Contudo, seu ciclo no ​Atlético-MG está sob forte questionamento, apesar do atleta ainda ter um ano de contrato por cumprir. A Inter de Limeira, de Elano, sonha com sua contratação.

Diego Souza

​Contratado no início de 2019 junto ao São Paulo, Diego Souza passou longe de ter uma boa temporada com a camisa do ​Botafogo. O clube tenta renegociar seus vencimentos para mantê-lo, mas o Sport, onde é ídolo, tem grande interesse em contratá-lo para 2020.