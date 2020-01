7 episódios malucos que já aconteceram em um campo de futebol

Amamos futebol pelos gols espetaculares, defesas improváveis, dribles desconcertantes, finais memoráveis… Amamos a paixão das arquibancadas, o grito que sai da garganta, os sorrisos e lágrimas de torcedores que respiram o esporte e seu clube. Mas sabe o que amamos também? A espontaneidade e imprevisibilidade que partidas de futebol costumam reservar. O ‘esdrúxulo’ também faz parte do folclore do futebol e nós adoramos isso. Por isso, listamos a seguir 7 episódios insanos que aconteceram pelos gramados dos quatro cantos do globo:

Bom garoto salva gol certo na Argentina

​​Da terceira divisão do futebol argentino, veio uma das cenas mais engraçadas que o futebol sul-americano já protagonizou. Com seu time perdendo por 3 a 0, o goleiro do Defensores Belgrano não tinha opção: queria repor a bola rapidamente, tentando pegar a defesa rival desprevenida. Mas a tentativa deu errado e o tiro de meta foi evitado por um jogador adversário que estava à sua frente.. A bola ia se dirigindo mansamente ao gol, quando um ‘amigo invasor’ salvou o que seria o quarto gol do Juventud Unida. Honra ao mérito para este cachorrinho.

Gafanhoto ‘apaixonado’ por James Rodríguez

E por falar em visitantes inesperados em campo, o que dizer desse gafanhoto apaixonado por James Rodríguez? Este episódio ocorreu durante a Copa do Mundo de 2014, realizada em solo brasileiro… Podemos dizer que o singelo bichinho verde passou boas energias para o camisa 10 colombiano, que fez um Mundial espetacular, sendo um de seus artilheiros e autor do gol mais bonito da competição.

Sem jeito mandou lembranças!

Se não puder ajudar, atrapalhe? Essa cena pra lá de engraçada vem diretamente do futebol potiguar, mais especificamente do duelo entre Globo FC e Potiguar de Mossoró. Com objetivo de acelerar a retirada do meia David – jogador do Potiguar que estava contundido -, o maqueiro se enrolou na corrida, tropeçou em suas próprias pernas e foi ao chão. O camisa 16 não parece ter ficado muito satisfeito com a atuação do profissional…

Alisson e a ‘disputa’ com o balão

Alisson é um dos melhores goleiros do mundo na atualidade, isso é fato. Há dois anos atrás, no entanto, o camisa 1 da Seleção Brasileira viralizava na internet não por uma defesa incrível, mas por um episódio curioso protagonizado por ele durante a Copa do Mundo. Brasil e Suíça se enfrentavam pela fase de grupos quando um balão de ar atirado pela torcida helvética repousou sobre o gramado. Coube ao arqueiro estourá-la, é claro. Alisson cumpriu a missão com tanto ímpeto e vigor que acabou virando ‘meme’ nas redes sociais.

Brigar com rival é normal, mas e com companheiro de time?

Além dos mais de 1000 gols, inúmeros títulos e frases de efeito que jamais serão esquecidas, Romário também ficou conhecido pelas muitas polêmicas semeadas ao longo de sua carreira. Em 2002, quando vestia a camisa do Fluminense, o ‘Baixinho’ protagonizou uma cena bastante chocante ao dar um tapa na cara de seu companheiro de time, o zagueiro Andrei. Irritado com um erro cometido pelo defensor, o camisa 11 foi tirar satisfação pelas vias de fato, gerando o maior tumulto em campo. Foi realmente uma noite infeliz para o Tricolor, que perdeu por 6 a 0.

Sem motivos para sorrir…

O futebol argentino parece ser tão folclórico quanto o brasileiro e reserva grandes histórias até difíceis de acreditar. Essa aqui data de 2013 e repercute até hoje: frustrado com mais um revés de sua equipe – que naquele momento lutava contra o rebaixamento à segunda divisão -, um torcedor do Argentino Juniors tirou sua própria dentadura e a atirou no campo, tentando acertar o treinador da equipe. Rapidamente, todas as lentes/câmeras focaram no ‘sorriso perdido’.

A fúria de André Luís

Por fim, mas certamente não menos importante, temos o destempero sincero do ‘xerifão’ André Luís. O ano era 2008 e o Botafogo sonhava com o título da Copa Sul-Americana, até que tudo veio abaixo diante do Estudiantes (ARG), nas quartas de final. Da partida que sacramentou a eliminação alvinegra, veio uma das cenas mais curiosas da história do nosso futebol: ao notar que seria ‘premiado’ com um amarelo, o defensor do Glorioso partiu pra cima do árbitro Carlos Chandía, arrancou o cartão de sua mão e aplicou ao próprio juiz. Resultado? Acabou expulso.

