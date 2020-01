7 europeus com elencos tão valorizados quanto os principais times do Brasil

​​Flamengo, 145,3 milhões de euros; ​Grêmio, 117,4 milhões de euros; ​Palmeiras, 114,8 milhões de euros. Estes são os três brasileiros que, segundo o site Transfermarkt (especializado em mercado de futebol), se posicionam entre os 100 primeiros na lista daqueles que clubes que possuem os elencos maios valiosos do mundo.

Obviamente, pensar na comparação com Manchester City (1º – 1,3 bilhão de euros), Liverpool (2º – 1,18 bilhão), Barcelona (3º – 1,09 bilhão de euros), Real Madrid (4º – 1,07 bilhão) e PSG (5º – 1,01 bilhão) é algo impensável. No entanto, existem times do Velho Continente que se equiparam aos brazucas que, respectivamente, ocupam a 70ª, 88ª e 91ª posição do ranking e, também, por exemplo, ao River Plate, sul-americano melhor posicionado – está em 65º, com valor de elenco na casa de 163,9 milhões de euros. Quer saber quem são? A lista abaixo foi baseada em dados trazidos pelo ​Uol Esporte.

Sheffield United (Inglaterra)

Posição – 90

Valor do elenco: 116,05 milhões de euros

AZ Alkmaar (Holanda)

Posição – 89

Valor do elenco: 116,75 milhões de euros

Udinese (Itália)

Posição – 73

Valor do elenco: 140,4 milhões de euros

Mainz 05 (Alemanha)

Posição – 71

Valor do elenco: 144,8 milhões de euros

Sampdoria (Itália)

Posição – 69

Valor do elenco: 147,85 milhões de euros

Red Bull Salzburg (Áustria)

Posição – 66

Valor do elenco: 162,55 milhões de euros

Werder Bremen (Alemanha)

Posição – 64

Valor do elenco: 169,55 milhões de euros