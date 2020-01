7 goleiros que seu time deve ficar de olho para contratar nesta janela

​Estamos na primeira semana de janeiro, momento em que as especulações de mercado se acirram e os clubes intensificam suas investidas para fortalecer seus respectivos elencos. Neste clima de janela de transferências – que, por tradição, ‘tira o sono’ do torcedor -, separamos sete goleiros com histórico na Série A e que, por motivos variados, podem deixar seus respectivos clubes e trocar de camisa nesta nova temporada. Algum deles tem espaço no seu clube do coração, torcedor? Confira:

​​Marcelo Grohe

Ídolo do ​Grêmio, o goleiro de 32 anos quase não tem sido utilizado pelo Al-Ittihad – clube que o contratou ainda em 2018 -, devido à cota de estrangeiros do elenco. Está próximo de deixar a equipe saudita, cenário que atiça a torcida tricolor, que sonha com seu retorno.

Tiepo

Apesar de ter sido rebaixado com a Chapecoense em 2019, o arqueiro de 21 anos fez um bom Brasileirão. Seu futuro está indefinido e há um clube da primeira divisão bastante interessado em contratá-lo: o ​Red Bull Bragantino.

Vanderlei

Reduzido ao posto de reserva absoluto com a chegada de Jorge Sampaoli, o experiente goleiro de 35 anos ainda não sabe qual será seu status sob a batuta de Jesualdo Ferreira, técnico luso recém-contratado pelo ​Santos. Está na mira do Grêmio, que já formalizou proposta pelo atleta.

Fábio

Jogador com mais partidas e maior ídolo do ​Cruzeiro, o arqueiro de 39 anos ainda aguarda as definições do novo departamento de futebol celeste para definir seu futuro. É bem provável que ele renegocie seu contrato/salários e dispute a Série B pelo clube, mas uma proposta da Série A poderia mudar esse caminho.

Victor

Amado pela torcida do ​Atlético-MG por seus grandes milagres na primeira metade da década passada, Victor vem sofrendo com recorrentes contusões e acabou perdendo o posto de titular absoluto do Galo para o jovem Cleiton. Ficará em Belo Horizonte como reserva?

Gatito Fernández

O paraguaio é ídolo da torcida do ​Botafogo, mas não é considerado ‘impreterível’ pela diretoria alvinegra, que já tentou negociá-lo, sem sucesso, em algumas janelas de transferências. Esteve no radar do Grêmio e do Mundo Árabe.

Fernando Prass

Aos 41 anos, o vitorioso goleiro não pensa em aposentadoria, mas está livre no mercado após ser dispensado pelo ​Palmeiras. É uma boa opção para clubes que estejam precisando de um nome experiente para seu corpo de goleiros.