7 grandes estreias na história do futebol

​No último sábado (18), o mundo do futebol parou para aplaudir a impactante ​estreia do garoto Erling Haaland, de 19 anos, com a camisa do Borussia Dortmund. Vindo do banco de reservas na segunda etapa, o jovem centroavante precisou de apenas 23 minutos em campo para anotar um hat-trick e liderar a virada de sua equipe sobre o Augsburg. Na onda da atuação de almanaque do norueguês, levantamos outras 7 grandes estreias da história do futebol. Confiram conosco:

Wayne Rooney vs. Fenerbahçe (2004)

Contratado por cifras pesadas junto ao Everton, o garoto inglês de apenas 18 anos de idade fez sua estreia com a camisa do Manchester United justo em um jogo de ​Champions League. Mas o que poderia ter sido um cenário intimidador, tornou-se, na verdade, motivação ainda maior para o jovem atacante: três gols e atuação de gala na vitória do United por 6 a 2.

Aubameyang vs. Augsburg (2014)​

Aparentemente, jogadores amam estrear pelo Borussia Dortmund contra o Augsburg. Antes de Erling Haaland, o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, hoje no Arsenal, já havia emplacado este mesmo roteiro: debute dos sonhos com três gols anotados. A excelente exibição seria uma boa prévia dos anos felizes do atacante no clube alemão.

Romário vs. Real Sociedad (1993)​

Apontado por muitos como o maior centroavante da história do futebol, o Baixinho nunca foi de se intimidar com estreias ou jogos grandes, sempre deixando sua marca. Contratado junto ao PSV pelo Barcelona em 1993, Romário simplesmente dominou as ações em seu primeiro jogo como atleta do clube catalão, anotando três gols na vitória do Barça sobre a Real Sociedad.

Christian Vieri vs. Verona (1999)​

Trazido pela Inter de Milão por 32 milhões de libras – transferência considerada bem cara para a época -, Vieri atraiu holofotes e olhares curiosos em seu debute com a camisa nerazzurri. Toda a expectativa em torno do centroavante não foi em vão: mostrando muito recurso e um vasto repertório, anotou os três gols da vitória interista sobre o Verona.

Luizão vs. Gama (1999)​

Não há dúvida de que Luizão foi um dos grandes atacantes do futebol brasileiro nos anos 90/00. A passagem mais marcante de sua carreira foi no Corinthians, clube pelo qual atuou entre 1999 e 2002. A estreia com o manto alvinegro, por sinal, é inesquecível e está marcada na história do Timão e do jogador: nada menos que quatro gols, destroçando o Gama.

​Bruno Henrique vs. Botafogo (2019)

No início de 2019, o Flamengo abriu os cofres e foi ao mercado de forma bastante agressiva, empilhando contratações impactantes. O grande nome da temporada especial rubro-negra foi o atacante Bruno Henrique, que logo em sua estreia contra o Botafogo, mostrou que encaixaria perfeitamente no clube: dois gols vindo do banco de reservas, virando o clássico carioca em 45 minutos.

Romário vs. Cruzeiro (2002)

​Em se tratando de Romário, a gente abre uma exceção e permite uma repetição na lista, afinal, o lendário camisa 11 deixou saudade em todos os clubes pelos quais passou. Contratado pelo Fluminense em 2002 – uma das primeiras grandes aquisições da era Unimed -, Romário chamou a responsabilidade e foi ‘o cara’ da goleada por 5 a 1 sobre o Cruzeiro, anotando dois belos gols no Maracanã lotado com 70 mil tricolores.