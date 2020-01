7 Jogadores brasileiros que se naturalizaram para atuar por outra seleção

Seja por opção própria ou por falta de oportunidades na Seleção Brasileira, esses jogadores decidiram se naturalizar em outros países para atuar em suas respectivas seleções. Abaixo a lista com alguns destes nomes. Confiram!

O veterano centroavante se naturalizou para atuar pela seleção espanhola na Copa do Mundo em 2014. Depois ainda participou do Mundial de 2018. Pela Fúria, ele atuou 24 vezes e marcou 10 gols.

Maior artilheiro da história do Campeonato Chinês, o ex-atleta do Botafogo se naturalizou, tornando-se o primeiro jogador sem ancestrais chineses a atuar pela seleção. Além disso, o brasileiro passou a ter um novo nome, de origem chinesa: Ai Kesen.

Embora tenha marcado somente 5 gols em 75 partidas, Deco sempre foi referência na seleção de Portugal. Talvez a maior perda para o Brasil que poderia aproveitar da qualidade técnica do meio-campista em um área de carência brasileira.

Campeão da Eurocopa em 2016 com Portugal, Pepe é um dos jogadores que mais atuou na história recente da seleção portuguesa ao lado de Cristiano Ronaldo. Boa parte de sua carreira foi construída no Porto, o que o levou à tamanha identificação com os lusos.