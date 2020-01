7 jogadores que precisam ‘se libertar’ em janeiro para ter mais sucesso

​Janeiro costuma ser um mês bastante agitado nas transferências de mercado, afinal, a Europa está em janela de inverno e o futebol brasileiro, em início de temporada. Para alguns jogadores, este é o momento certo para uma ‘ruptura’ seguida de um redirecionamento de carreira, busca por novos ares ou desafios. A seguir, listamos 7 atletas que precisam se libertar em janeiro para prosperarem ainda mais em suas jornadas:

Christian Eriksen

Clube atual: Tottenham

Especulado em: Inter de Milão e Paris Saint-Germain

O meia dinamarquês já revelou que não irá renovar seu contrato com os Spurs, vínculo que se encerra em meados de 2020. Para não ficar totalmente ‘de mãos abanando’, o clube londrino pensa em negociá-lo ainda neste mês de janeiro, tentando levantar cifras pela transação. Quem lidera a corrida pelo atleta de 27 anos é a Inter de Milão, que deve oficializar uma proposta pelo armador dentro dos próximos dias.

Edinson Cavani

Clube atual: Paris Saint-Germain

Especulado em: Atlético de Madrid

Não há dúvida de que o centroavante uruguaio é o maior ídolo contemporâneo do Paris Saint-Germain, mas esse status não tem sido suficiente para lhe garantir titularidade e tempo de jogo. A ascensão de Di María e a contratação impactante de Mauro Icardi tiraram espaço do camisa 9, que obviamente não está satisfeito com a situação. Está na mira do Atlético de Madrid, que precisa com urgência de um atacante de referência confiável.

Matheus Fernandes

Clube atual: Palmeiras

Especulado em: Barcelona

Trata-se de uma transferência em vias de ser oficializada, mas é importante ressaltar o quanto o jovem volante precisava, de fato, de uma mudança de ares. Subaproveitado na Academia de Futebol em detrimento de veteranos como Felipe Melo e Thiago Santos, o garoto revelado pelo Botafogo tem potencial e qualidade para ser titular em grandes times do futebol brasileiro. Resta saber qual será o plano do Barcelona para seu futebol.

Thomas Lemar

Clube atual: Atlético de Madrid

Especulado em: Arsenal, Tottenham

Após se destacar com a camisa do Mônaco e fazer parte do elenco campeão do mundo com a França, o habilidoso ponta francês se transferiu ao Atlético de Madrid, mas não conseguiu se firmar no clube da capital espanhola. Seu talento e juventude (24 anos) o transformam em um nome interessante a ser monitorado neste mercado, com dois grandes rivais do futebol inglês estudando sua contratação. Pode encaixar bem na Premier League.

​​Bruno Fernandes

Clube atual: Sporting (POR)

Especulado em: Manchester United, Tottenham

O meia português é a principal referência técnica do elenco do Sporting, mas o fato da equipe lisboeta ser pouco competitiva até mesmo no cenário nacional fazem com que Bruno seja um ‘oásis’ de qualidade em meio ao deserto. Exímio construtor e finalizador de jogadas, o armador de 25 anos desperta atenção da Premier League, especialmente do Manchester United, que o monitora de longa data.

Rony

Clube atual: Athletico Paranaense

Especulado em: Corinthians e Palmeiras

É fato que o Furacão, com um excelente trabalho de longo prazo, tornou-se um clube-modelo e conseguiu se inserir em meio à elite do futebol brasileiro. Contudo, é fato também que ainda há uma grande diferença de prestígio entre o clube paranaense e potências do Sudeste. Disputado por Corinthians e Palmeiras, o veloz meia-atacante rubro-negro pode alçar voos maiores em caso de transferência ainda neste início de temporada

Juan Cazares

Clube atual: Atlético-MG

Especulado em: Mundo Árabe

Aqui não se trata de uma ‘evolução’ de carreira, já que a Série A é bem mais referenciada em comparação ao futebol saudita/catari. Contudo, é possível que Cazares tenha chegado ao seu ‘limite’ na Cidade do Galo: a relação entre as partes não é mais das melhores, e os constantes casos de indisciplina deixam o clube reticente em relação a sua manutenção.

