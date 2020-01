7 jogadores que saíram da várzea e ganharam o Brasileirão ou a Libertadores

Quem acha que futebol brasileiro é apenas o glamour da ​Série A, acaba perdendo um mundo de possibilidades que só a várzea oferece. É nela, por sinal, que nasceram muitos craques que fizeram ou ainda fazem história na elite nacional do esporte que amamos. A seguir, listamos 7 grandes jogadores que deram seus primeiros passos na várzea e conquistaram a ​Libertadores ou o Brasileirão ao longo de suas carreiras. Confira:

​​Elias

O experiente volante de 34 anos já rodou por diversos gigantes do futebol, como Corinthians, Flamengo e Atlético-MG, tendo conquistado o Brasileirão 2015 com a camisa do time paulista. É um dos inúmeros casos de sucesso oriundos das várzeas de São Paulo, onde deu seus primeiros passos defendendo o Leões da Geolândia, do bairro de Vila Medeiros.

Grafite

Hoje atuando como comentarista esportivo em um grande veículo da imprensa, o centroavante teve em 2005 o ano mais especial de sua carreira, conquistando a Libertadores e o Mundial de Clubes pelo São Paulo. Pouca gente sabe, no entanto, que sua profissionalização no futebol foi tardia: somente aos 22 anos. Antes disso, estava na futebol de várzea, que o moldou.

Leandro Damião

O camisa 9 de passagens por Internacional, Flamengo, Santos e Cruzeiro tem a Libertadores em seu currículo, copada no ano de 2010, quando vestia a camisa do Colorado. O mais incrível de sua história é que, três anos antes de conquistar a América, Damião ainda estava em ação por times amadores de São Paulo, como Estrela da Saúde e o Tupy City.

Liedson

Aposentado desde 2013, o atacante fez história vestindo a camisa do Sporting (POR), onde é venerado. Foi repatriado pelo Corinthians em 2011 e viveu bons anos com a camisa alvinegra, chegando a conquistar a Libertadores de 2012. Assim como Grafite, sua profissionalização foi tardia (22 anos) e as primeiras experiências foram em times de várzea da Bahia.

Ricardo Oliveira

Aos 39 anos, o experiente atacante já se aproxima dos passos finais de sua vitoriosa carreira profissional, que lhe reservou experiências no Brasil, na Europa e também no Mundo Árabe. Os primeiros passos do camisa 9, dos quais sempre se recorda com gratidão, foram em times amadores paulistanos, como o 7 de setembro e o Estrela Vermelha.

Paulinho

Não há dúvida de que Paulinho é ídolo da torcida do Corinthians, clube pelo qual conquistou o Brasileirão (2011) e Libertadores (2012). Mas não é exagero falar que o volante é ainda mais ídolo no Lausanne Paulista, clube amador da zona norte de São Paulo com mais de 80 anos de existência, responsável por ‘descobrir’ seus talentos.

Bruno Henrique

Sim, senhor! O melhor jogador do futebol brasileiro em 2019 também veio da várzea. Bruno Henrique, campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Flamengo no ano passado, deu seus primeiros passos de carreira no Inconfidência, time amador baseado no Bairro Concórdia, na capital mineira (Belo Horizonte).

