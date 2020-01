7 recordes incríveis que podem ser quebrados ao longo de 2020

​Embora no futebol os recordes não sejam tão exaltados como na natação e no atletismo, por exemplo, eles também são importantes. Servem para reconhecer uma façanha de um atleta ou de um clube. E, para aqueles que admiram estes dados, 2020 pode se tornar um ano de quebra de marcas importantes no esporte mais popular do planeta. Abaixo, lembramos sete delas delas.

1 – Mais gols por um mesmo clube

O recorde atual é de Pelé, com marcou 643 gols com a camisa do Santos. Pois ​Lionel Messi está a ponto de superar este feito, uma vez que já tem 618.

2 – Mais partidas por uma seleção

Ahmed Hassan, do Egito, é o atual detentor do recorde, ele que já entrou em campo 183 vezes com a camisa de seu país. Ahmed Mubarak, com 179 jogos por Omã, e Bader Al-Mutawa, com 178 partidas pelo Iêmen, devem ultrapassá-lo.

3 – Mais gols com a camisa de uma seleção

O recorde atual pertence a Alí Daei, que balançou a rede 109 vezes pelo Irã. Em ano de Eurocopa, ​Cristiano Ronaldo é o candidato a ultrapassá-lo, ele que já tem 99 bolas na rede por Portugal.

4 – Mais pontos na Premier League

O Manchester City, de Josep Guardiola, conseguiu atingir incríveis 100 pontos em uma edição de Premier League. Mas o Liverpool, de Jürgen Klopp, dá mostras de que pode superar este feito. Faltando 18 jogos, ainda não perdeu e conquistou 58 dos 60 pontos possíveis até aqui.

5 – Mais gols de um zagueiro por sua seleção

Daniel Passarella, com a Argentina, anotou 22 gols ao longo da carreira. Pois Sergio Ramos já tem 21 com a Espanha.

6 – Mais gols na Copa América

Desde os anos de 1950, esta marca pertence a Norberto Méndez (Argentina) e Zizinho (Brasil), com 17 gols. Pois o peruano Paolo Guerrero já marcou 14 vezes e terá nova competição pela frente em 2020.

7 – Mais pontos no atual formato de Brasileirão

No Campeonato Brasileiro por pontos corridos e com 20 clubes, ninguém foi melhor que o Flamengo de 2019. O time carioca se sagrou campeão com incríveis 90 pontos. Será que alguém faz algo superior em 2020?