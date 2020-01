8 jogadores imprevisíveis que podem abrir qualquer defesa

​ A imprevisibilidade é a marca registrada de muitos dos principais e mais valorizados atacantes e meias do futebol mundial. A maioria deles não permite que seus marcadores se antecipem às suas ações, o que lhes dá a quase garantia de superar as defesas e ir em direção ao gol, criando jogadas para si ou para os companheiros de equipe. Abaixo, citamos oito jo gadores desses imprevisíveis, capazes de abrir qualquer defesa.

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Deixar a segurança das categorias de base do Manchester City aos 17 anos e se mudar para a Alemanha com o Borussia Dortmund foi a prova de que Sancho queria algo mais. E foi em busca disso. Prosperou sob a pressão e a expectativa associadas ao futebol de uma equipe profissional e de primeira linha na Europa.

Marcus Rashford (Manchester United)

Velocidade, poder decisão e um tiro letal. São habilidades que fazem de Rashford, do Manchester United, um jogadores quase que imparável. Com apenas 22 anos, é capaz de marcar tudo que é tipo de gol, e os Reds lutam, e muito, para manter o padrão quando ele não está em campo.

Sadio Mané (Liverpool)

Mais do que Mohamed Salah, Mane é o homem-chave do Liverpool, dando aos atuais campeões europeus o chamado algo a mais no setor ofensivo. Ele é tão direto e impiedoso que desbloqueia as defesas rapidamente se seus marcadores caírem ou hesitarem por um segundo sequer.

Kylian Mbappé (PSG)

Pensar o quanto ele já alcançou com apenas 21 anos é algo fora do comum. Mesmo em uma época dominada por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o francês é o jogador mais próximo do mundo, desde Ronaldo, em fenômeno explosivo. Seu ritmo é assustador, e sua capacidade de marcar gols desmente a tenra idade.

Bruno Henrique (Flamengo)

Ele é capaz de decidir jogos com uma facilidade impressionante, seja chamando o marcador para o drible ou indo em velocidade pelos lados do campo. E quando está dentro da área, consegue se desmarcar de modo a quase sempre aparecer na cara do goleiro para mandar a bola para o fundo da rede.

Everton (Grêmio)

A bola parece que gruda nos pés do Cebolinha. O camisa 11 tricolor tem um domínio tal que é capaz de mudar sua direção em uma fração de segundos. Com isso, o marcador quase nunca sabe se ele irá driblar para dentro ou para fora. Ah, e se vier uma ação dupla dos defensores, normalmente ele passa pelo meio.

Neymar (PSG)

Diga o que você quiser sobre ele, mas o brasileiro ainda é um dos jogadores naturalmente talentosos e habilidosos do planeta, que manipula a bola como bem entende. Essas habilidades foram aprimoradas quando menino, em São Paulo, onde o futsal e o futebol de rua eram seu pão e manteiga. ​Neymar coloca em campo toda essa base para enfrentar os marcadores e deixar estes sem saber o que o fará com a bola no pé.

Lionel Messi (Barcelona)

Ele vai completa 33 anos, mas ainda é o melhor jogador do mundo. ​Messi permanece impossível, implacável. Não há uma equipe no planeta capaz de detê-lo, e isso é comprovado temporada após temporada há mais de uma década. O argentino é realmente assustador.

