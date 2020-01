8 jogadores que mudaram de posição ao longo da carreira

Independente da motivação – carência em determinado setor, envelhecimento, etc -, trocar de posição ao longo da carreira não é algo tão incomum para jogadores de futebol. Há diversos ‘cases de sucesso’ de atletas do alto rendimento que foram espetaculares em mais de uma função, e outros que só se descobriram craques em uma posição diferente daquela que lhe era de origem. Pegando de inspiração a recente troca de posição de Felipe Melo, ​que será zagueiro sob comando de Luxemburgo, confira 8 jogadores que prosperaram após serem ‘remanejados’ de função em campo:

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

​​Zé Roberto

Um dos grandes nomes do futebol brasileiro no século XXI, de carreira bem sucedida em terras tupiniquins e estrangeiras, se habituou às trocas de posição. Seus primeiros passos de carreira foram como lateral-esquerdo, ainda na década de 90 pela Portuguesa. Com o passar dos anos, foi deslocado para atuar no meio-campo, onde cumpriu distintas funções, de volante a armador. Em seu último vínculo como profissional, no Palmeiras, tornou a ser lateral-esquerdo.

Phillip Lahm

De apenas dois clubes ao longo de sua carreira – Bayern de Munique e Sttutgart -, o alemão se consagrou como um dos maiores jogadores de sua posição: a lateral-direita. Perdeu velocidade e intensidade à medida que o tempo passou, mas sua técnica refinada e excelente visão de jogo permitiram um encaixe perfeito no meio-campo. Um dos principais ‘incentivadores’ para sua troca de posição foi Pep Guardiola, que posteriormente fez o mesmo com Joshua Kimmich.

Gareth Bale

No auge de sua carreira, o galês superou recordes de velocidade com sua arrancada potente e praticamente impossível de ser parada por defensores adversários. Essa característica, aliada a outros fatores como seu grande poder de finalização, conspiraram para que fosse deslocado a atuar como ponta. Mas nem sempre foi assim. Quando despontou no Velho Continente com a camisa do Tottenham, Bale atuava como lateral-esquerdo.

James Milner

Se dicionários tivessem fotos, a palavra ‘versátil’ seria ilustrada com uma foto deste atleta, que já atuou em incontáveis posição ao longo de sua vitoriosa carreira. O inglês, no entanto, não é apenas um ‘quebra-galho’: surgiu no futebol como ponta e atuou nesta função por longos anos, sendo gradualmente deslocado ao setor de meio-campo, à medida que foi perdendo potência e explosão. Mas não foram raras as vezes que o vimos atuando também como lateral.

Sérgio Ramos

Reconhecido como um dos maiores zagueiros do futebol mundial há mais de uma década, o ídolo madridista é um caso curioso, pois pouca gente se lembra de suas origens como lateral-direito. O mais incrível de tudo é que sua transição para o miolo defensivo passa pela influência de um técnico brasileiro: Luxemburgo. Apesar de ter ficado apenas um ano no clube espanhol, o comandante foi o primeiro a deslocar Sérgio para a função de zagueiro.

Javi Martínez

Há casos também que a ‘predestinação’ vem pela necessidade. O Bayern de Munique vivia um momento de crise com seus zagueiros, entre jogadores em má fase e contusões. A solução foi recuar o volante Javi Martínez para preencher o ‘baleado’ setor… Técnico e de boa mobilidade, o espanhol encaixou bem na nova função e acabou não retornando ao meio-campo bávaro.

Edmílson

De carreira prolífica e marcada por títulos importantes, o paulista revelado pelo modesto XV de Jaú somou passagens importantes pelo futebol europeu, defendendo Lyon e Barcelona. Volante era sua função de origem, mas a grande conquista de sua carreira, a Copa do Mundo de 2002, veio com ele atuando como zagueiro ao lado de Roque Júnior. Treinador do penta, Felipão foi o responsável por deslocar o camisa 5 para o miolo defensivo.

Javier Mascherano

Por fim, mas certamente não menos importantes, temos um dos grandes expoentes da ‘era de ouro’ do Barcelona. Raçudo e habilidoso ao mesmo tempo, o argentino foi um exímio volante enquanto teve fôlego para ser combativo, mas acabou sendo deslocado à zaga após perder intensidade. Como zagueiro, foi bastante desafiado por ser considerado baixo (1,70m), mas conseguia compensar a baixa estatura com inteligência tática.

​