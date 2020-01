8 meio-campistas que seu clube deve ficar de olho para contratar nesta janela

​Estamos na primeira semana de janeiro, momento em que as especulações de mercado se acirram e os clubes intensificam suas investidas para fortalecer seus respectivos elencos. Neste clima de janela de transferências – que, por tradição, ‘tira o sono’ do torcedor -, separamos oito meio-campistas que atuaram na ​Série A de 2019 e que poderão trocar de camisa para esta nova temporada. Confira:

Thiago Neves

O armador de 34 anos iniciou disputa judicial para conseguir se desvincular do ​Cruzeiro, clube com o qual tem contrato até dezembro de 2020. Seu salário está fora da realidade dos mineiros para 2020, ano em que disputarão à Série B. Tem mercado e não deve permanecer na Toca.

Allan

O volante de 22 anos foi um dos destaques individuais do ​Fluminense em 2019, mas tem futuro incerto nas Laranjeiras. Seu passe pertence ao Liverpool, que deseja negociá-lo em definitivo, mas as cifras da negociação preocupam o Tricolor. O Atlético-MG é um grande interessado.

Juan Cazares

Amado por uma parte, odiado por outra, o armador equatoriano não é uma unanimidade junto à torcida do ​Atlético-MG. Apesar de seu contrato durar até dezembro de 2020, é visto como ativo do elenco alvinegro e pode ser negociado.

Christian Cueva

Visto como um dos maiores ‘micos’ da última temporada, o meia peruano se despediu de 2019 sem gols ou assistências com a camisa do ​Santos, que não planeja mantê-lo para o novo ano. Alto salário e casos frequentes de indisciplina, contudo, dificultam sua reinserção no mercado.

Marquinhos Gabriel

O camisa 20 teve um bom começo de 2019 pelo Cruzeiro, mas caiu demais de rendimento no segundo semestre. Tem contrato longo com o clube mineiro, no entanto, não se encaixa no teto salarial (R$ 150 mil) imposto pela diretoria para 2020. Pode ser negociado.

Brian Ruiz

Contratado em 2018 para ser o camisa 10 do Peixe, o armador costarriquenho não aconteceu na Vila Belmiro. Está há mais de um ano sem entrar em campo oficialmente pelo clube e não está nos planos para 2020. Seu contrato se encerra em dezembro deste ano.

Elias

O experiente volante de 34 anos já foi comunicado pela diretoria do Galo de que não terá seu contrato renovado, ou seja, estará livre no mercado a partir do dia 31 de janeiro. A idade é um fator, mas é improvável que o atleta tenha dificuldades de seguir na Série A.

Jucilei

O ​São Paulo quer aliviar sua folha salarial para 2020 e parece inclinado a negociar dois nomes outrora considerados vitais: Hudson e Jucilei. O volante chegou a ser bem aproveitado por Diniz na reta final da temporada passada mas, aparentemente, não seguirá no Morumbi.