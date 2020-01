8 promessas sul-americanas para o seu time ficar de olho no Pré-Olímpico 2020

​A partir de 18 de janeiro, a bola vai rolar para o Pré-Olímpico sul-americano de futebol. O torneio, que será realizado na Colômbia até o dia 9 de fevereiro, garantirá vaga aos Jogos de Tóquio para suas seleções do continente. É hora, portanto, de ficar atento a nomes que podem fazer a diferença para seus países. E o ​90min selecionou 8 jogadores que merecem esta atenção.

Ivan Angulo (Colômbia)

O atacante colombiano tem 20 anos e integra a base do ​Palmeiras. Ele estava emprestado, mas teve seus direitos econômicos adquiridos junto ao Envigado. Boa oportunidade para os torcedores do Verdão acompanhar melhor a promessa.

Julián Álvarez (Argentina)

Aos 19 anos, o atacante defende o River Plate e é considerado uma das novas joias do time argentino. A moral é tanta no Monumental que Álvarez chegou a entrar no segundo tempo da final da última Libertadores.

Alexis Mac Allister (Argentina)

O meia-atacante tem 21 anos e está emprestado pelo Brighton, da Inglaterra, ao Boca Juniors. É visto como um jogador de muita habilidade e presença ofensiva.

Nicolás Benedetti (Colômbia)

O meia, aos 22 anos, defende o América, do México, uma das grandes equipes do país. Se caracteriza por marcar muitos gols, apesar da posição.

Federico Viñas (Uruguai)

O atacante uruguaio tem 21 anos e é outro nome que compõe o elenco do America, do México. Ele está emprestado pelo Juventud de Las Piedras, time de seu país.

Jan Hurtado (Venezuela)





Ele tem apenas 19 anos e é visto como uma revelação dentro do continente sul-americano. Revelado no Deportivo Táchira, de seu país, o jovem teve 80% de seus direitos adquiridos pelo Boca Juniors por US$ 5 milhões no ano passado. Nos últimos dias, por indicação de Dudamel, seu nome foi ventilado junto ao Atlético-MG.

Carlos Benavidez (Uruguai)

O meio-campista tem apenas 21 anos e defende o Independiente, da Argentina. Ou seja, mostra em um país rival toda a sua qualidade já entre os profissionais.

Raimundo Rebolledo (Chile)

O lateral-direito é jogador da Universidad Católica e tem somente 22 anos. Ele iniciou sua carreira no próprio clube de Santiago. Ótimo marcador, destaca-se nas antecipações e nos desarmes, além de ter boa qualidade para cruzar. Foi campeão chileno em 2016, 2017 e 2018.