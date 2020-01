A camisa 9 tem dono: Fluminense divulga numeração para a temporada 2020

​Na manhã neste domingo (19), o ​Fluminense divulgou a numeração oficial de seu elenco para a temporada de 2020. A pesada camisa 9, sem dono desde a transferência de Pedro, já tem um novo herdeiro nas Laranjeiras.

​​Como informa o ​Globoesporte, quem vestirá a tradicional camisa 9 nesta temporada é o garoto Evanilson, que teve seu contrato com o Fluminense renovado por mais dois anos. Marcos Paulo, um dos destaques individuais da equipe em 2019, deixou a 32 e agora passa a vestir a 11. Dentre os veteranos, Nenê manteve a camisa 77 e ​Paulo Henrique Ganso, principal armador do elenco, seguiu com a camisa 10.

Numeração fixa do Fluminense para a temporada 2020: Marcos Paulo com a camisa 11, Evanílson assume a 9 e Muriel segue com a 27. Fernando Pacheco ainda vai escolher seu número quando voltar do Pré-Olímpico #geflu pic.twitter.com/yvoueC87ko — Edgard Maciel de Sá (@edmacieldesa) January 19, 2020

​​Do 1 ao 11, somente a camisa 8 segue sem dono. É bastante provável que seja assumida pelo experiente volante Henrique, único dos reforços que ainda não foi anunciado oficialmente. Hudson, contratado junto ao São Paulo, vestirá a 25. Fernando Pacheco ainda não escolheu sua camisa, já que está defendendo a Seleção do Peru no Pré-Olímpico.