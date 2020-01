À espera do sintético! Palmeiras segue sem previsão exata de estreia no Allianz em 2020

​Se na Academia de Futebol os trabalhos para a colocação de grama sintética em um dos campos de treinamento estão adiantados, no Allianz Parque eles nem começaram. E isso significa dizer que ainda não existe uma previsão exata de quando o ​Palmeiras poderá jogar uma partida oficial em seu estádio na temporada de 2020.

Pensando aqui que com gramado artificial cai mais um argumento pra não ter jogo feminino no Allianz Parque. — Yuri (@yuribt) January 4, 2020

A instalação do piso deve se iniciar na terceira semana de janeiro, com tendência de término ao final da primeira quinzena de fevereiro. Após isso, um laboratório credenciado pela Fifa fará uma sequência de testes ao longo de um dia (rolagem da bola, quique, rotação da chuteira entre outros) para emitir, aí sim, o certificado de liberação da arena.

Allianz Parque é o segundo estádio de clubes da Série A com gramado sintético. Estranho essa alternativa não ter ganhado força na Arena do Grêmio até aqui. — negociacoes (@negociacoes) December 20, 2019

Os dois primeiros jogos do Palmeiras como mandante no Campeonato Paulista (dia 26, diante do ​São Paulo, e dia 29, contra o Oeste) certamente não serão na casa do clube. Já o duelo do dia 16 de fevereiro, frente ao Mirassol, ainda depende da evolução do processo de instalação da grama sintética para ter seu local confirmado. Para a estreia na Libertadores diante do torcedor, em 10 de março, ainda sem rival definido, aí sim o Allianz já estará à disposição do clube.

