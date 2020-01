A pedido de Dorival Júnior, Athletico-PR agiliza negociações para anunciar atacante e volante

​Mesmo com a saída de Tiago Nunes, a diretoria do Athletico-PR acredita que a filosofia de jogo será mantida por Dorival Júnior, novo treinador Rubro-Negro. A meta é brigar de igual para igual com os principais times brasileiros e Sul-Americanos na Copa Libertadores da América. No projeto atleticano, a equipe precisa chegar pelo menos até às quartas de final da competição internacional.

Sobre reforços, o CAP conversou com o comandante e definiu as prioridades para esse primeiro semestre: o clube irá contratar um volante, já adiantando um substituto para a iminente saída de Bruno Guimarães, e um atacante goleador. Felipe Vizeu era dado como certo no ​Furac​ão, mas o jogador declinou após ter recebido uma proposta do futebol russo, e não se apresentou em Curitiba, como era determinado. As informações são da jornalista ​Monique Viela.

O mercado da América do Sul está sendo monitorado pelos dirigentes do Athletico e a cúpula conversa com alguns empresários para conseguir sucesso nas tratativas. O objetivo do Rubro-Negro é montar todo o elenco antes de começar os principais campeonatos da temporada. Até por isso, Dorival conversa diariamente com os diretores e está disposto a ajudar o clube em eventuais negócios.

As características que o clube paranaense procura no mercado são as já conhecidas pelo torcedor: atletas jovens, que tenham potencial de uma revenda futura. É desta forma que o CAP vem montando um elenco qualificado e ganhando títulos, como a Copa Sul-Americana em 2018 e a Copa do Brasil de 2019, além de brigar em cima da tabela no Campeonato Brasileiro. A promessa é manter o mesmo ritmo.