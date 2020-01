A pedido de Odair Hellmann, Fluminense quer contar com atacante do Inter para 2020

​No último sábado (4), o jornalista Raphael Zarko, do ​GloboEsporte.com informou que o ​Fluminense deseja contar com o meia-atacante Wellington Silva, que foi cedido por empréstimo ao Internacional até julho de 2020. No entanto, o Colorado não pretende se desfazer do jogador, que está nos planos do novo treinador Eduardo Coudet.

O vínculo do camisa 11 com a equipe do Rio de Janeiro se encerra no dia 31 de julho de 2020, justamente ao fim de seu contrato de empréstimo com o Internacional. Portanto, caso o atleta não firme um novo vínculo, ficará livre no mercado e poderá decidir seu futuro a partir desta data, mas o Tricolor das Laranjeiras pretende contar com o jogador a pedido de Odair Hellmann, treinador que trabalhou com Wellington no Colorado.

Em 2019, Wellington Silva disputou 37 jogos com a camisa do Internacional, sendo 11 como titular da equipe. Entretanto, não balançou as redes muitas vezes, apenas dois tentos foram marcados pelo jogador de 26 anos. O Fluminense, por sua vez, ainda tenta a contratação do atacante Rossi, de 26 anos, outro que teve passagem pelo Internacional e está livre no mercado após término de seu contrato Shenzen, da China.

O Fluminense está buscando a “contratação” de um jogador que já é seu. E pelo visto não vai conseguir 😂. De qualquer forma adoraria ver o Wellington Silva de volta, eu amo esse muleque. — Eric Sá (@Eric_Sa_) January 4, 2020

O Internacional acumula até aqui a saída de 22 jogadores para 2020. Passando por reestruturação na folha salarial e reformulação do elenco, que faz parte do planejamento do departamento de futebol, que visa reduzir gastos de aproximadamente R$ 27 milhões. O técnico argentino Eduardo Coudet quer fechar grupo com até 30 jogadores. Até então, apenas dois reforços chegaram ao Beira-Rio, o lateral-direito Rodinei, do Flamengo, e o volante Damián Musto, do Huesca-ESP, ambos cedidos por empréstimo até o fim do ano.

