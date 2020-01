À procura de compradores: dois fatores pesam contra o Grêmio para vender André

​Na semana passada, Renato Portaluppi foi bem claro: deu todas as chances possíveis a André. O próprio técnico do ​Grêmio reconheceu que, em determinados momentos, até desafiou a lógica ao insistir com o centroavante. Agora, o jogador está totalmente fora dos planos, tanto que neste sábado, em jogo-treino contra o Athletico-PR, apareceu em campo junto com o chamado time de transição. O clube aguarda ofertas pelo atleta, mas, como destaca o ​Uol Esporte, uma saída não é considerada tão simples.

ESPERANDO O ESTAGIÁRIO DO GRÊMIO POSTAR UM CONE E UMA MÃOZINHA DANDO TCHAU, PRA ANUNCIAR A SAÍDA DO ANDRÉ TOMARA QUE SEJA HOJE 🙏 — Borrachos (@BorrachosDoSul) January 22, 2020

Duas situações pesam neste momento. O primeiro é a falta de ofertas pelo profissional, e o segundo é o fato de, no começo do ano passado, o Tricolor ter recusado uma proposta do futebol chinês. A transação era vista como atrativa para o atacante, mas não foi adiante por decisão da diretoria gremista, que pediu mais dinheiro e afastou os compradores. Na Arena, ficou claro que André não conseguiu deslanchar mesmo depois de ter sido “segurado” pelos dirigentes.

Grêmio só vai me deixar feliz hoje se:

( ) Vencer o Brasil de Pelotas

(X) anunciar o desligamento de André e desmentir a vinda de Thiago Neves e Diego Souza — Higor (@HFerrrreira) January 26, 2020

O centroavante, de 29 anos, tem contrato até o final de 2021 em Porto Alegre. Em 45 partidas com a camisa azul, marcou somente sete gols, ou seja, ficou bem abaixo do esperado para um reforço que custou cerca de R$ 10 milhões. “Tem vezes que é melhor o jogador mudar de ares. Chance eu dei e fui até criticado merecidamente por alguns de vocês (jornalistas). Não adianta dar soco em ponta de faca, é preciso procurar o melhor caminho para todo mundo”, definiu Renato.

