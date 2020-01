A Seleção da Taça Kaiser de 2020

​Neste domingo (26), a segunda edição da Taça Kaiser, o maior torneio de futebol amador do Brasil, teve seu aguardado desfecho. Em uma decisão 100% mineira, o Vasco da Gama, de Esmeraldas, ​dominou o América de Uberlândia e venceu por 3 a 0, sagrando-se campeão. Encerrada a competição, é chegada a hora de premiar seus principais destaques, elencando os melhores de cada posição no nosso XI ideal do torneio. Como não poderia ser diferente, o time vencedor dominou amplamente esta Seleção. Confira:

Goleiro: Alysson Thiago (Vasco da Gama)

Titular na estreia e na grande final, o camisa 12 cruzmaltino foi o menos vazado da Taça Kaiser, com apenas um gol sofrido. Defendeu um pênalti na partida contra o EC Fortaleza e fez outras defesas importantes durante os 180 minutos em que atuou. Foi eleito, de forma merecida, como o melhor goleiro da competição.

Lateral-direito: Diego Carlos (América)

O camisa 2 foi uma das válvulas de escape do América durante toda a competição, sendo um dos poucos atletas que disputou as três partidas. Incansável, criou problemas para as defesas adversárias e foi importante para a campanha de vice-campeão da equipe de Uberlândia.

Zagueiro: Alexsander (Vasco da Gama)

Como não atuou no primeiro jogo – duelo em que o Vasco venceu por 5 a 1 -, o zagueirão pode dizer que, com ele em campo, a equipe de Esmeraldas não foi vazada. Sólido, seguro, forte no um contra um… Foi um dos pilares defensivos do time.

Zagueiro: Marcos da Silva (América)

É bem verdade que o Mecão não conseguiu conter o poderio ofensivo cruzmaltino na decisão, mas o dono da camisa 4 foi uma segurança na retaguarda vermelha e branca, principalmente na fase de grupos. Firme pelo chão, prevaleceu em quase todos os embates aéreos.

Lateral-esquerdo: João Alexandre (América)

O camisa 6 é praticamente um ‘faz-tudo’ da equipe de Uberlândia. Além de portar a braçadeira de capitão, é o responsável pelas bolas paradas e dono de uma finalização potente. Como o jogo passa sempre por seus pés, esteve envolvido em boa parte dos gols do Mecão no torneio, com assistência ou iniciando a construção da jogada.

Volante: Marcos ‘Fumo’ (Vasco da Gama)

Dono de um dos melhores apelidos do torneio, Fumo é um cincão raiz: mordedor, voluntarioso e ‘cão de guarda’ para a defesa. Esteve presente nos três jogos da equipe de Esmeraldas nesta Taça Kaiser, sempre iniciando entre os titulares. Merece vaga nessa seleção por proteger muito bem a última linha e por esbanjar saúde/vigor físico.

Volante: Dedé (Vasco da Gama)

Foi uma espécie de ‘motorzinho’ do Vasco nesta competição. Presente em todos os espaços do campo na estreia e na grande decisão – preservado no jogo contra o Fortaleza -, foi premiado com um importante gol na decisão, o segundo, que deixou a equipe cruzmaltina com uma mão e meia na taça. Responsável por conectar defesa/ataque, desempenhou muito bem seu papel.

Meia: Wallace (Vasco da Gama)

Dono da camisa 8, dividiu com Danielzinho a responsabilidade criativa do Vasco. Os dois foram muito bem nesta função, mas a ‘escolha’ por Wallace se deu por um motivo simples: o golaço anotado na final da Taça Kaiser. Tem que ter muita personalidade e, principalmente talento para arriscar um ‘canhão’ da intermediária ainda nos minutos finais da final.

Atacante: Marcinho (Vasco da Gama)

O camisa 11 do time cruzmaltino é forte, grande, e ao mesmo tempo ágil e inteligente. Fórmula perfeita para incomodar muito as defesas adversárias. Criou diversas jogadas agudas – sempre pelas extremidades do campo -, atraindo a marcação e abrindo espaço para a aproximação dos homens de meio do time de Esmeraldas. Bem demais nas assistências.

​Atacante: Rodrigo (Salto do Norte)

Não é qualquer um que anota seis gols em uma só partida, não é mesmo? O camisa 9 deu seu ‘show particular’ no confronto contra o Gaúcho FC, duelo que terminou 10 a 0 para a equipe de Santa Catarina. Muito forte fisicamente, dominou as defesas adversárias e terminou o torneio como um dos artilheiros, com sete gols anotados.

Atacante: Luiz ‘L9’ (Vasco da Gama)

Aqui temos um dos grandes fenômenos dessa Taça Kaiser. Com um hat-trick em sua estreia e um ‘poker’ (quatro gols) em sua segunda partida, Luiz Augusto, popularmente conhecido como ‘L9’, terminou a competição com sete gols. Levou quatro troféus para casa: dois de melhor da partida, artilheiro (dividido com Rodrigo) e o de campeão.

