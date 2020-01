AACD tem vagas de emprego em 2 cidades de São Paulo, confira

Interessados devem se inscrever pelo site

A AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) tem vagas de emprego nas cidades de Mogi das Cruzes e São Paulo, SP. Saiba mais!

“Em 1950, nascia a AACD, fundada pelo médico especialista em Ortopedia Dr. Renato da Costa Bomfim, que, inspirado na evolução tecnológica dos centros de reabilitação no exterior, criou uma estrutura semelhante no Brasil. Hoje, a AACD está entre os melhores hospitais da área de Ortopedia e é referência em qualidade no tratamento de pessoas com deficiência física, além de ser um dos complexos hospitalares mais admirados do País, de acordo com pesquisas realizadas com profissionais da área de Medicina. Além da reabilitação física, a AACD também desenvolve diversas outras atividades, como a inserção no esporte paraolímpico e o empenho em assegurar a plena integração social aos pacientes, promovendo melhorias por meio da superação diária e da orientação de uma equipe multidisciplinar especializada.”

Confira!

Vagas disponíveis

As vagas disponíveis hoje (08/01/2020) são:

Terapeuta Ocupacional – Mogi Das Cruzes/SP

Fisioterapeuta (Fisioterapia Aquática) – São Paulo/SP

Ajudante Geral – São Paulo/SP

Auxiliar De Limpeza – São Paulo/SP

Auxiliar De Produção – São Paulo/SP.

Pré-requisitos (Variam para cada vaga):

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental (1º grau)

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Experiência na área.

Benefícios (Variam para cada vaga):

Assistência médica

Assistência odontológica

Auxílio creche

Cesta básica

Refeição no local

Seguro de Vida

Vale-refeição

Vale-transporte.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/aacd/vagas.

