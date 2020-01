Abel Braga faz pedido e diretoria do Vasco está próxima de anunciar atleta “sem espaço” no Palmeiras

​O mercado de transferências do futebol brasileiro em 2020 vem tendo uma movimentação menor em comparação aos outros anos. Com algumas equipes em situação financeira difícil, os principais clubes do país estão apostando em trocas de atletas para reforçarem os seus elencos. O Palmeiras é uma das equipes que liberou o maior número de jogadores até o momento, visando enxugar o seu elenco.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

A equipe que será comandada por Vanderlei Luxemburgo ainda não anunciou reforços de maneira oficial, e ainda poderá sofrer mais uma baixa neste início de 2020. Segundo apuração feita pela nossa reportagem da Futmarketing com fontes ligadas ao Palmeiras, o volante Jean deverá deixar o clube e ser o novo reforço do ​Vasco. Sem espaço nos últimos anos, o atleta de 33 anos é um pedido de Abel Braga.

Somando as temporadas de 2018 e 2019, Jean jogou 34 partidas pelo Alviverde e não marcou nenhum gol. O polivalente atleta pode atuar tanto como volante e como lateral-direito. O jogador teve quatro temporadas pelo ​Palmeiras. O maior destaque de Jean ocorreu no Fluminense, onde trabalhou com o atual técnico vascaíno, Abel Braga. O volante vestiu a camisa do Tricolor carioca entre 2012 e 2015.

Jean no Vasco?????? Quero pra ontemmmmmm — Maycon Rodriguesᶜʳᵛᵍ (@Rodrigues__98__) January 12, 2020

Um dos jogadores que deixou o Vasco foi o volante Richard, que voltou ao Corinthians. Fellipe Bastos, da mesma posição, também não faz mais parte do elenco cruz-maltino, por isso o interesse em Jean. O atleta também acumula passagens por Penafiel-POR, São Paulo, Marília e América-SP. No total, foram 126 partidas disputadas com a camisa do Palmeiras e 12 gols marcados.