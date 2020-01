Abel dá aval, e Vasco testará 5 destaques da Copinha durante o estadual

​O Vasco fará a estreia oficial na temporada de 2020 neste domingo (19), quando receberá o Bangu, no estádio de São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A novidade a ser vista pela torcida será o centroavante Germán Cano, grande contratação do Cruz-Maltino para este ano. Como a situação financeira não permite que sejam feitos grandes investimentos, a base terá espaço em 2020.

Após a eliminação sofrida na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nos pênaltis, contra a equipe do Grêmio, alguns atletas que se destacaram na competição de base mais importante do calendário brasileiro poderão ser testados. Segundo o perfil ​PDE Vasco informou no Twitter, Caio Lopes, Juninho, Miranda, João Pedro e Vinícius poderão ter oportunidades no Campeonato Carioca.

Os meias Caio Lopes e Juninho poderão ter vantagem, pois na posição há uma carência no grupo principal comandado pelo técnico Abel Braga. Jogadores como Bruno César e Marquinho não vestirão mais a camisa do Cruz-Maltino, enquanto o clube busca um acordo para um novo vínculo com o meia Guarín, um dos destaques da equipe em 2019, comandada por Vanderlei Luxemburgo.

Caio Lopes, Juninho, Miranda, João Pedro e Vinícius são os garotos que devem ser testados no profissional. — PDE_Vasco (@pde_vasco) January 18, 2020

Já João Pedro e Vinícius poderiam ser reforços para o ataque que já conta com peças como Marrony e Talles Magno. O zagueiro Miranda poderá ganhar espaço na defesa, que teve a perda de Oswaldo Henríquez, que acabou não renovando contrato. O desejo da direção é Dedé, que deverá deixar o Cruzeiro, mas ainda tem propostas a serem analisadas do futebol chinês.