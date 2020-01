Abel define que trabalhará com 35 atletas no Vasco; donos das últimas 8 vagas são revelados

​O ​Vascoo não está passando por uma boa fase. O time iniciou a pré-temporada visando resolver alguns problemas no elenco de 2020 e, após várias baixas, o clube carioca se vê ainda mais na necessidade de encontrar as reposições para reforçar o plantel que disputará a temporada que já se aproxima. O Gigante da Colina está no mercado em busca de contratações pontuais.

O Almirante pretende trabalhar com 35 jogadores, mas no momento, conta com 33 atletas, sendo que 4 estão fora dos planos do técnico Abel Braga. A queda no número de peças disponíveis ainda pode ser maior, visto que o clube estuda a saída de mais 2 componentes; ou seja, o Vasco tem 27 futebolistas até o momento, conforme informação do jornalista ​Lucas Pedrosa, repórter da Band.

Ainda de acordo com Lucas, o time tem 8 vagas a serem preenchidas. O volante Guarín, o zagueiro Dedé e o meio-campista Felipe Ferreira já estão em negociações com o clube. Além disso, segundo o repórter da rádio Esporte Metropolitano 89.1, ​Daniel Morais, 4 ou 5 atletas da base devem ter uma oportunidade de subir para o profissional. O zagueiro Miranda, o meia Caio Lopes e o volante Juninho são alguns nomes cogitados para ocuparem as vagas no plantel de 2020. Já o lateral-direito Nathan e os atacantes João Pedro e Vinicius ainda estão sendo avaliados e talvez possam ganhar um espaço no elenco.

Renovação do Guarin bem encaminhada, jogador quer ficar no clube! — Portuga (@mvportuga) January 12, 2020

As laterais, a zaga, os volantes e o ataque são contratações pontuais para o Cruz-maltino. Porém, o clube esbarra na dificuldade de mercado e na limitação financeira. Sendo assim, a comissão técnica e à diretoria precisam correr contra o tempo para conseguir encontrar uma solução que se encaixe com a atual situação do time. O atacante Gérman Cano foi o único reforço anunciado pelo Gigante da Colina até o momento.