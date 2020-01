Abertura da Copa Cajazeiras e primeiro Caravana GE animam o bairro neste fim de semana

O fim de semana será animado em Cajazeiras, um dos maiores bairros de Salvador. No dia 11, o programa Globo Esporte Bahia, da Rede Bahia, transforma o Campo da Pronaica em estúdio de TV para exibir, ao vivo, o primeiro Caravana GE. A apresentadora Mariana Aragão e o time de repórteres da emissora desbravam a comunidade, mostrando algumas ações locais ligadas ao esporte, a partir das 12h45.

No domingo, 12, tem a abertura da 14ª edição da Copa Cajazeiras de Futebol Amador, às 10 horas, que acontece no Campo da Pronaica e conta com o apoio da Rede Bahia. O jogo de abertura (Penharol x Juventus) será transmitido pelo globoesporte.com/ba. O projeto, que já é tradição no bairro, promove integração e lazer para toda a comunidade, que se reúne para assistir aos jogos e torcer pelos times do coração. Nos dois dias, tem show da banda Samba de Tamanco.

Mariana Aragão estará no evento (Foto: Divulgação)



Copa Cajazeiras 2020

Os jogos acontecem até o mês de maio. O campeonato faz parte do projeto “Virando o Jogo da Comunidade”, iniciativa de moradores e comerciantes que promove ações culturais, sociais e esportivas. A realização é da Liga de Futebol Municipal de Salvador, em parceria com a K1.

Foto: Ângelo Rosário/Copa Cajazeiras/Divulgação



Participam da competição de 2020 os times Penharol, Duas D’Kda, Juventude, Kennia, Camaleão, Juventus, Nacional, Real Betz, Família, Revolucionário, Itália, Milords, Salvador Club, Labongas, União Tabajara, Lamaquina, São Caetano, Real Mangabeira, Leão e Recusados.

SERVIÇO

O quê: Programa Caravana GE e abertura da Copa Cajazeiras

Quando: Nos dias 11 e 12 de janeiro

Onde: Campo da Pronaica, em Cajazeiras

Quanto: Gratuito