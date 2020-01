Abono salarial do PIS/PASEP 2020 começa a ser pago hoje; Até R$1.039

É hoje! A Caixa Econômica Federal (CEF) libera nesta terça-feira, 14 de janeiro, o abono salarial do PIS/PASEP de 2020. Segundo o cronograma do banco, os saques estão disponíveis para os clientes do banco e aniversariantes de janeiro e fevereiro. Para quem não tem conta na Caixa, o valor será liberado na quinta-feira, dia 16 de janeiro.

No PASEP, o benefício é pago pelo Banco do Brasil. O próximo lote de pagamentos vai ser liberado no dia 16 de janeiro para servidores públicos que têm final de inscrição “5”.

O valor do abono a ser pago pelo governo, no entanto, varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base. Para quem trabalhou por apenas um mês em 2018, o valor mínimo, que era de R$84, vai subir para R$86,58. Para quem teve vínculo o ano inteiro, o valor sobe dos R$998 para R$1.039.

Por meio da Lei Complementar n° 7/1970, foi criado o Programa de Integração Social (PIS). O programa buscava a integração do empregado do setor privado com o desenvolvimento da empresa. O pagamento do Abono Salarial – PIS será efetuado pela Caixa Econômica Federal e Abono Salarial – PASEP pelo Banco do Brasil.

Para o pagamento do Abono Salarial – PIS é considerado o mês de nascimento do trabalhador e para o pagamento do Abono Salarial – PASEP é considerado o dígito final do número de inscrição do PASEP.

Quem tem direito ao saque do abono?

o trabalhador que exerceu profissão com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2018;

o trabalhador que ganhou, no máximo, dois salários mínimos, em média, por mês;

quem está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; e

a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente no sistema do governo.

Como saber se tenho direito?

Para saber se tem direito ao abono salarial, será necessário fazer a consulta das seguintes maneiras:

PIS (trabalhador de empresa privada):

no Aplicativo Caixa Trabalhador

no site da caixa (www.caixa.gov.br/PIS), clique em “Consultar pagamento”

pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Pasep (servidor público):

pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos)

Calendário de saques do PIS

NASCIDOS EM RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ JULHO 25 / 07 / 2019 30 / 06 / 2020 AGOSTO 15 / 08 / 2019 30 / 06 / 2020 SETEMBRO 19 / 09 / 2019 30 / 06 / 2020 OUTUBRO 17 / 10 / 2019 30 / 06 / 2020 NOVEMBRO 14 / 11 / 2019 30 / 06 / 2020 DEZEMBRO 12 / 12 / 2019 30 / 06 / 2020 JANEIRO 16 / 01 / 2020 30 / 06 / 2020 FEVEREIRO 16 / 01 / 2020 30 / 06 / 2020 MARÇO 13 / 02 / 2020 30 / 06 / 2020 ABRIL 13 / 02 / 2020 30 / 06 / 2020 MAIO 19 / 03 / 2020 30 / 06 / 2020 JUNHO 19 / 03 / 2020 30 / 06 / 2020

Calendário PASEP

FINAL DA INSCRIÇÃO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ 0 25 / 07 / 2019 30 / 06 / 2020 1 15 / 08 / 2019 30 / 06 / 2020 2 19 / 09 / 2019 30 / 06 / 2020 3 17 / 10 / 2019 30 / 06 / 2020 4 14 / 11 / 2019 30 / 06 / 2020 5 16 / 01 / 2020 30 / 06 / 2020 6 e 7 13 / 02 / 2020 30 / 06 / 2020 8 e 9 19 / 03 / 2020 30 / 06 / 2020

