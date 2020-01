Abono salarial do PIS/PASEP sobe de R$998 para R$1.039 em 2020; veja quem pode

Com o aumento do valor do salário mínimo, o valor do abono do PIS também vai ser corrigido

O aumento no valor do salário mínimo de R$998 para R$1.039 também vai alterar o pagamento do abono do PIS/PASEP. Os programas terão o mesmo índice de correção do mínimo, de 4,1%. Além disso, o seguro-desemprego e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também sofrerão reajuste.

Com o aumento do valor do salário mínimo, o valor do abono do PIS também vai ser corrigido. Sendo assim, quem sacar o dinheiro a partir deste ano terá um valor maior do que quem fez a retirada em dezembro de 2019.

O abono do PIS também está disponível para trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro. Além disso, o valor será liberado mensalmente para os aniversariantes de janeiro a junho.

O valor do abono a ser pago pelo governo, no entanto, varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base. Para quem trabalhou por apenas um mês em 2018, o valor mínimo, que era de R$84, vai subir para R$86,58. Para quem teve vínculo o ano inteiro, o valor sobe dos R$998 para R$1.039.