Abriram a temporada do “EU SEREI O VICE” em Igreja Nova

Com a aproximação do pleito eleitoral de 2020, que vai tendo prazo cada vez menor com apenas praticamente 9 meses para sabermos quem serão os gestores reeleitos ou os novos prefeitos nos municípios brasileiros, a coisa vai se afunilando e em Igreja Nova vamos tendo um cenário atípico com os nomes surgindo como possíveis candidatos a vice-prefeito. Mas, ninguém é candidato a vice se não tiver prefeito na chapa, não é mesmo?

É público que a prefeita Vera Dantas será candidata à reeleição e essa sim precisa de um novo vice, já que Manoel Mateus não poderá ser por ter sido reeleito para o mesmo cargo. Os mais diferentes nomes se lançam para a sucessão, porém a condição gestacional da prefeita lhe posiciona bem para não adiantar processos em ritmo de se colocar o carro na frente dos bois. Cautela é o que não falta ao ex-prefeito Neilton Silva, líder perspicaz do grupo!

O presidente do PROS, Valério Beltrão, continua mantendo firme sua pré-candidatura e em recente conversa descartou qualquer possibilidade de ter Severino dos Couros como vice em sua chapa. Também garantindo que não há pensamento de ser vice em qualquer chapa majoritária, dizendo inclusive que continua conversando com segmentos diversos, nomes ligados a usina, ao comércio local e também representantes do legislativo igreja-novense para daí nascer a indicação do vice em sua chapa.

Atualmente o que testemunhamos é muito barulho de pessoas despreparadas e que se assemelham a carroças vazias que quando não estão carregadas com algo, ao passar pelas ruas o que mais fazem é barulho. Lembrem-se, apenas barulho, justamente por não carregar nenhum conteúdo que pudesse ocupar espaço e lhe render algum valor intelectual de convencimento.