Ação de olheiro, sentimento do atleta: saiba como o Real fechou com Reinier

O início de 2020 coloca mais uma promessa do futebol brasileiro no caminho do Real Madrid. O gigante espanhol acertou a compra de Reinier, meia do ​Flamengo, por 30 milhões de euros. Assim, o clube mantém a política de futebol que já o fez contratar recentemente Vinicius Junior, do próprio Fla, e Rodrygo, do ​Santos.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Real Madrid pagou 136 milhões pelo Reinier 😱 — TB 🔥🐵 (@Tcharlesbarreto) January 6, 2020

Mais uma vez, a peça-chave para fechar este negócio foi Juni Calafat, um dos grandes olheiros do mundo e que tem grande influência no Brasil. E o lado bom disso tudo é que ele trabalha para o time de Santiago Bernabéu, lhe garantindo uma vantagem competitiva importante. Por conta da ação de Calafat, o Real se antecipou a rivais como Manchester City, Barcelona, Paris Saint-Germain e Atlético de Madri, garantindo mais um nome para o elenco mesmo que alguns desses poderosos clubes tivessem oferecido mais dinheiro.

Sem Reinier, negócio praticamente sacramentado com o Real Madrid, o Flamengo terá apenas com Diego Ribas e o jovem Pepê como opções de meia no banco de reservas. Muito pouco para quem terá tantas convocações e um calendário extenso. — Marina Andrade (@damarinaandrade) January 6, 2020

O Real tinha total conhecimento sobre o contrato de Reinier com o Rubro-Negro. A multa rescisória, que antes era de 70 milhões de euros, caiu para 30 milhões, o que permitiu o “bote”. Além disso, o sentimento do atleta pelo time foi fundamental. No ano passado, ele já havia aparecido em fotos com a camisa do Real, facilitando a escolha e as tratativas. A partir do dia 19 de janeiro, quando o meia completa 18 anos, será possível assinar o vínculo e oficializar a transferência. Nesta data, ele estará a serviço da seleção brasileira no Pré-Olímpico. Ou seja, uma boa oportunidades para os madridistas acompanharem com mais carinho a sua nova joia, que poderá, em um primeiro momento, ficar no Rio de Janeiro ou ser cedido a outro clube.

Para mais notícias do Flamengo, clique ​aqu​i.